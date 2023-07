Assalto definitivo per Lukaku: pronta l’offerta

L’Inter avanza per Lukaku: i nerazzurri pronti a muovere i passi decisivi, offerta conclusiva per chiudere l’affare

Romelu Lukaku e l’Inter, una storia d’amore che torna ad infiammare le cronache di calciomercato e che nei prossimi giorni potrebbe trovare la sua definizione. Il belga vuole tornare in nerazzurro ancora una volta, dopo la fine del prestito annuale dal Chelsea, ma l’affare ha bisogno di alcuni dettagli per completarsi.

I nerazzurri ci hanno provato, a strappare ai ‘Blues’ condizioni nuovamente favorevoli per un ulteriore prestito annuale, ma niente da fare. Dunque, servirà altro per trovare l’accordo con i londinesi. A Milano, in ogni caso, hanno operato una scelta con convinzione e punteranno nuovamente sul belga, sperando, una volta condotto in porto l’affare, di averlo pienamente a disposizione ad alto livello per tutta la stagione, dopo che la scorsa annata è stata vissuta a singhiozzo per tanti problemi fisici e con solo la parte conclusiva all’altezza delle aspettative.

Inter, Lukaku attende la fumata bianca: il piano di Marotta

Lukaku, in questo momento, si trova in vacanza in Sardegna, con preparatore atletico al seguito per farsi trovare pronto, a metà mese, per andare in ritiro, con Inzaghi o con Pochettino. Superfluo dire quale sia la sua preferenza, l’Inter con Marotta e Ausilio sta lavorando per accontentarlo.

I nerazzurri contano di incassare a breve dalle cessioni di Brozovic e Onana per andare con convinzione all’assalto, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ in settimana ci sarà un nuovo summit con il Chelsea per formulare una proposta piuttosto precisa. Prestito oneroso da 5 milioni di euro circa e un riscatto obbligatorio fissato intorno ai 30 milioni di euro, da pagare possibilmente in più esercizi. La richiesta da Londra rimane almeno intorno ai 40 milioni, ma c’è fiducia per limare la differenza. Come detto, Lukaku la sua scelta l’ha già fatta e come un anno fa spera di convincere con i suoi atteggiamenti il club a rendere le cose più facili.