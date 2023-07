Da Aosta a De Zerbi: Calvin Bassey si avvicina al Brighton | ESCLUSIVO

Rinforzo per la difesa del Brighton: gli inglesi stanno provando a definire l’ingaggio di Calvin Bassey dall’Ajax

Il Brighton continua a muoversi sul mercato. Nell’anno dello storico approdo in Europa, la squadra di Roberto De Zerbi non ha intenzione di accontentarsi nonostante le cessioni saranno pesantissime. Mac Allister e Caicedo (ancora da definire l’addio) sono due pedine che smontano il centrocampo degli inglesi, l’ex allenatore del Sassuolo per questo è chiamato a un’altra impresa. In attesa di altri colpi in entrata dopo i vari Joao Pedro, Milner e Dahoud, centrocampista arrivato dal Borussia Dortmund.

Nelle prossime ore per De Zerbi un altro rinforzo potrebbe arrivare in difesa, più precisamente dall’Olanda. Da diversi mesi, infatti, il Brighton sta seguendo con insistenza il profilo di Calvin Bassey, difensore dell’Ajax classe ’99. È un calciatore nigeriano, nato curiosamente ad Aosta in Italia, che nella prima parte di stagione è sempre stato titolare nei lancieri. Poi nelle ultime otto partite di campionato appena 49 minuti in campo. Ha chiuso la sua stagione con 1 gol e ben 5 assist. Si tratta di un difensore molto duttile, può giocare da centrale come da terzino sinistro ed è abituatissimo a entrambi i ruoli. Cresciuto in Inghilterra (ha passaporto nigeriano e inglese), nel Leicester, poi il Rangers di Glasgow e infine l’Ajax, con cui ha esordito in Champions League affrontando proprio il Napoli.

Il Brighton prova a chiudere per Bassey: un jolly in difesa per De Zerbi

Il Brighton, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sta provando a chiudere in queste ore: dopo le difficoltà iniziali, la trattativa si è sbloccata e ha subito un’impennata. Per questo le parti sono al lavoro per definire l’operazione in breve tempo.

Tra i motivi che hanno convinto la dirigenza ad accelerare per Bassey anche le complicazioni con il Chelsea per il ritorno di Levi Colwill. Il giovane centrale cresciuto nei Blues ha giocato in prestito con De Zerbi nell’ultima stagione, ha chiuso in crescendo convincendo la società a cercare di confermarlo. Ma la trattativa per il classe 2003 ha subito una frenata, portando il Brighton a dare l’affondo per Bassey che già era nei radar da parecchi mesi. Il costo dell’operazione si aggira sui 15-20 milioni di euro totali.