Buffon decide il futuro: pensa anche al ritiro | CM.IT

Alla veneranda età di 45 anni e con una carriera stratosferica alle spalle è ancora una volta giunto il tempo di prendere una decisione importante in merito al futuro per Gianluigi Buffon

Il calciomercato estivo è ufficialmente iniziato, e a dispetto della carta d’identità uno dei protagonisti sarà il solito intramontabile Gianluigi Buffon. Il portierone classe 1978 ha vissuto una carriera leggendaria da numero uno assoluto, e al termine dell’attuale annata si prepara a prendere ancora una volta una decisione importante.

17 presenze nell’ultimo campionato di Serie B col Parma per Buffon, che era tornato ai ducali nel 2021 scendendo anche di categoria pur di continuare a giocare e divertirsi. Oggi a 45 anni è giunto il momento di decidere quale sarà la sua prossima mossa. L’estremo difensore di Carrara sta scegliendo in queste ore e non si esclude, tra le altre, anche un’eventuale ipotesi ritiro.

Come evidenziato da Calciomercato.it non si può accantonare del tutto la possibilità di smettere, al netto del fatto che restano teoricamente aperte anche eventuali soluzioni arabe, le quali sono comunque piuttosto complicate per un portiere dell’età, dell’esperienza e del valore di Buffon. Giorni caldi quindi per la decisione finale di uno dei portieri più grandi della storia del calcio che si ritrova di fronte ad un bivio: continuare ancora o smettere definitivamente.