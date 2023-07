Lukaku ‘porta’ il nuovo bomber alla Juventus: effetto domino

Il mercato si accende attorno a Lukaku e all’effetto domino sugli attaccanti: ecco chi sarà il nuovo bomber della Juventus

Giorni decisivi per il futuro di svariate trattative dal peso specifico fondamentale. Come quella che può riportare Romelu Lukaku all’Inter e che potrebbe avere incidenza diretta su altri movimenti di mercato di rilievo, coinvolgendo anche la Juventus e il proprio attacco.

Il mercato attuale, a livello internazionale, ha già riservato diverse sorprese, ma la situazione è ancora in stallo per quanto riguarda i grandi attaccanti. Quelli che vendono i biglietti delle partite e delle magliette e che muovono cifre esorbitanti. Il primo tassello, in questo senso, potrebbe essere proprio quello del ritorno di Lukaku all’Inter. I nerazzurri, in settimana, una volta incassati i soldi delle cessioni di Brozovic e Onana partiranno all’assalto nei confronti del Chelsea, con una proposta che potrebbe dare il via a diverse altre operazioni.

Lukaku all’Inter, il nuovo attaccante per la Juventus in altre due mosse

Il Chelsea, non è un mistero, ha bisogno di vendere per incassare a propria volta e per alleggerire il proprio monte ingaggi. Un piano complesso che riguarda gli addii di svariati giocatori, ma che con quello di Lukaku, potrebbe permettere di avere le risorse per accontentare le richieste della Juventus per Vlahovic.

Con una vendita intorno agli 80 milioni di euro, i bianconeri avrebbero poi campo libero per andare alla ricerca di un giocatore con cui sostituire il serbo. E che sarebbe stato già individuato in Rasmus Hojlund. Il giovane danese dell’Atalanta è già da tempo nel mirino di Giuntoli, nuovo ds bianconero. La valutazione dei bergamaschi da 45 milioni di euro, a quel punto, non spaventerebbe la dirigenza torinese, che ripartirebbe da un nuovo promettente giovane attaccante per la ricostruzione.