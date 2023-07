Incontro galeotto per Marotta: cinque nomi dalla stessa squadra | CM.IT

Inter attivissima sul mercato dopo la cessione di Brozovic: diversi nomi sul tavolo per la dirigenza nerazzurra, Marotta bussa alla porta di un club in particolare

L’Inter si appresta a incassare 18 milioni dall’Al-Nassr per Marcelo Brozovic, big sacrificato sull’altare del bilancio da parte della società di Zhang.

Dopo una lunga telenovela il croato è ormai pronto a salutare Milano per accettare la faraonica offerta dall’Arabia Saudita e lasciare così la ‘Beneamata’ dopo sette stagioni. Frattesi è l’erede designato del centrocampista nato a Zagabria, con Beppe Marotta che nonostante gli ottimi uffici con l’omologo Carnevali deve però fronteggiare l’agguerrita concorrenza di Roma, Milan e Juventus per il gioiello del Sassuolo. Il sodalizio neroverde si frega le mani per l’asta sull’ex Monza, valutano tra i 35 e i 40 milioni di euro. L’Ad nerazzurro studia le alternative e non vuole farsi trovare impreparato nell’eventualità in cui sfumasse Frattesi: oltre a Milinkovic-Savic, pallino di Simone Inzaghi, nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione c’è l’atalantino Koopmeiners. Anche per l’olandese non manca la concorrenza italiana e dall’estero, mentre Marotta in casa orobica valuta diversi profili che potrebbero fare al caso del mister piacentino ex Lazio.

Calciomercato Inter, da Koopmeiners a Demiral: Marotta fa spesa in casa Atalanta

Giovedì scorso il blitz in sede dell’agente Tullio Tinti è stato anche l’occasione per aggiornarsi su Scalvini, da tempo sul taccuino del Ceo interista e del Ds Ausilio. La valutazione da 40 milioni di euro, però, è fuori budget al momento per le casse di Zhang.

Lo stesso Marotta nelle ore precedenti al vertice con Tinti aveva discusso a Palazzo Parigi – lussuoso hotel in pieno centro a Milano – con il collega dell’Atalanta Luca Percassi e non solo per questioni istituzionali e legate alla Lega Calcio. Con Onana e Handanovic in bilico tra i pali, l’Ad dell’Inter ha chiesto informazioni sul baby Carnesecchi che per un assegno da oltre 20 milioni potrebbe lasciare definitivamente Bergamo dopo le parentesi in prestito delle ultime stagioni. Inoltre Marotta ha riattivato i discorsi per Demiral, già dallo scorso gennaio sotto la lente d’ingrandimento e pista mai abbandonata dai vicecampioni d’Europa. Da capire se l’Atalanta accetterà il prestito con diritto di riscatto, formula preferita dall’Inter. Sempre in difesa infine, saltato Azpilicueta, Marotta ha chiesto informazioni a Percassi per Toloi. L’italo-brasiliano però, a differenza di Demiral, è un caposaldo della retroguardia di Gasperini ed è complicato che possa cambiare maglia nonostante un contratto in scadenza soltanto tra un anno, nel quale figura comunque un’opzione di rinnovo.