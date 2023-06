Inter, rinnovo Bastoni e futuro Inzaghi: l’annuncio dell’agente | VIDEO CM.IT

Inter, le parole di Tullio Tinti all’uscita della sede nerazzurra sul futuro di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi

Tra i tanti protagonisti del mercato c’è anche Tullio Tinti. L’agente era presente a Milano e si è incontrato con la dirigenza dell’Inter nella sede di viale Liberazione. Il procuratore ha sostanzialmente annunciato ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, il rinnovo di Alessandro Bastoni e ha parlato anche di Simone Inzaghi, altro suo assistito.

“Rinnovo Bastoni? Ormai siamo alle fasi finali. Nei prossimi giorni troveremo la maniera di fare bene le cose ma, insomma, ormai siamo in dirittura di arrivo”.

Su Inzaghi: “C’è fiducia per il rinnovo? Inzaghi ha fatto vedere di essere un grande allenatore e quindi è giusto che sia gratificato”.

VIDEO CM.IT, da Scalvini a Bonazzoli: parla Tinti

Tinti ha poi parlato anche di altri suoi assistiti. Da Scalvini ad Audero, fino a Bonazzoli. “Per Scalvini ci sono aggiornamenti? Scalvini è un giocatore talmente importante che tutte le squadre europee sono interessate. E’ giovane e ha tempo per fare tutte le cose che deve fare”.

Su Audero: “Se può essere l’eventuale erede di Onana all’Inter? Audero è un portiere che ha dimostrato di avere tanta qualità ed è attenzionato non solo dall’Inter ma anche da altre squadre. Potrebbe anche venire a giocarsi il posto con un altro portiere per fare uno il primo e l’altro il secondo? Questi sono argomenti che ancora non si sono affrontati, ma Audero può fare il primo o il secondo in serenità perchè è un portiere forte, italiano e giovane”.

Su Bonazzoli: “Se può tornare alla base? Sarebbe il suo sogno e io ne sarei felice. Sarei molto contento se tornasse perché è cresciuto nel settore giovanile, ha talento. Sarebbe una bella cosa per lui, per l’Inter e per il calcio italiano”.