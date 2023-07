Onana, spunta l’Al Nassr: dallo United ancora nessuna offerta | ESCLUSIVO

L’Al Nassr non si ferma a Brozovic: spunta l’interesse per Onana. Lo United non scopre le carte, nessun problema a restare all’Inter

André Onana resta al centro di tante voci di mercato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, dopo aver preso Brozovic e Cordaz, l’Al Nassr e non solo guarda ancora all’Inter.

Perché nel mirino della Saudi League ci è finito anche il portiere camerunense. Per ora, come confermato anche da fonti vicine al calciatore, si tratta solo di una richiesta di informazioni. Una lettera di interesse, come ne stanno arrivando diverse da Riad. Sono quelle delle quali vi abbiamo parlato anche nel caso di Lobotka.

Onana è stato informato di questo interesse da parte del suo entourage. Sempre da quanto raccolto dalla nostra redazione, la reazione di Onana resta quella di sempre e può esser riassunta in poche parole. All’Inter resta volentieri, vediamo cosa arriva dal Manchester United: sull’Arabia aspettiamo di capire. Anche perché il desiderio è giocare a livelli top.

Onana-Inter, tra Bijlow e l’attesa per il Manchester United

Oltre ad Onana, sempre l’Al Nassr si è interessato a Justin Bijlow, numero uno del Feyenoord. L’alternativa, secondo la stampa olandese e britannica, dello United di mister Ten Hag proprio ad Onana. Non ci sono cifre da sciorinare, anche perché si tratta di una fase ancora preliminare di una possibile trattativa. Giusto ribadirlo, ad oggi l’Al Nassr è in fondo alle opzioni, dopo lo United e la permanenza all’Inter.

Un classico intreccio di mercato che però, si può sviluppare. Ipotizzabile anche il più classico lavoro di agenti ed intermediari a cercare di far triangolare il tutto. Sempre per quanto in possesso a Calciomercato.it, manca, però ed ancora, l’elemento che può determinare la situazione. Perché dopo meeting ad Ibiza, chiacchiere di ogni tipo, manca ancora quella che è un’offerta ufficiale della sponda biancorossa di Manchester.