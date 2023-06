DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 24 giugno

Dal colpo Thuram dell’Inter allo sprint Milan per Frattesi e il tentativo per Lukaku: tutte le notizie di mercato di oggi sabato 24 giugno

Il calciomercato in Serie A continua a far registrare colpi di scena e sorpassi sempre più frequenti. Come quello dell’Inter al Milan per Marcus Thuram, che Marotta ha praticamente chiuso a parametro zero. Una beffa per i rossoneri, che ora si sono fiondati su Lukaku e soprattutto Frattesi.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di sabato 24 giugno.

LIVE

9.25 – L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato a parlare a ‘Il Messaggero’: “Per Frattesi stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto. La società giallorossa ha il 30% ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano”.

9.05 – La Roma avrebbe sondato Weston McKennie della Juventus, con Pinto a chiamare il manager del centrocampista che i bianconeri non vogliono comunque dare in prestito.

8.40 – Marcus Thuram è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Ieri sera vi abbiamo parlato del blitz decisivo dei nerazzurri e le cifre, questa mattina sui quotidiani le aperture in prima pagina sono dedicate tutte al sorpasso di Marotta al Milan.