L’Inter supera anche il City: trattativa ai dettagli | CM.IT

L’Inter definisce la trattativa per Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 attualmente impegnato con la Germania negli Europei Under 20

Arrivano conferme sulla definizione della trattativa tra l’Inter e il difensore tedesco Yann Bisseck, classe 2000 che era finito anche nel mirino di Eintracht Francoforte, Monaco e Borussia Dortmund.

Tutto confermato, tutto fatto: l’Inter è pronta a chiudere la trattativa per portare a Milano il difensore classe 2000 Yann Bisseck. Una trattativa chiusa nonostante i continui tentativi del Borussia Dormtund e del Tottenham che in extremis hanno provato a convincere il giocatore che ha però preferito sposare la causa dell’Inter nonostante il forte pressing dei club tedesco ed inglese stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it.

Dettagli risolti, ora mancano solo gli aspetti formali: dopo l’Europeo Under 20, il giocatore arriverà in Italia e si sottoporrà alle visite mediche di rito, passaggio propedeutico alla firma del contratto che lo legherà all’Inter fino al 30 giugno 2028. Un accordo quinquennale, dunque, tra Bisseck e l’Inter che verserà nelle casse del club danese dell’Aahrus la cifra di 7 milioni di euro.

Calciomercato Inter, è fatta per Bisseck: i dettagli dell’affare

I 7 milioni da versare nelle casse dell’Aahrus saranno pagati in due tranche nel giro di un anno dall’Inter che ha così battuto la concorrenza di Eintracht Francoforte, Monaco, Borussia Dortmund e Tottenham.

In particolar modo, Borussia Dortmund e Tottenham hanno provato fino all’ultimo istante a convincere il difensore che ha però deciso di sposare il progetto dell’Inter. Cresciuto nel settore giovanile del Colonia, nella stagione appena andata agli archivi, Yann Aurel Ludger Bisseck ha raccolto trentacinque gettoni di presenza, con un bottino di cinque gol e tre assist tra campionato e coppa danese.

Per #Bisseck pressing last minute del #Tottenham: gli inglesi hanno formulato una proposta migliore, ma il difensore non ha cambiato idea ritenendo l’#Inter la soluzione migliore per compiere un ulteriore step. L’accordo già era stato raggiunto @calciomercatoit https://t.co/6AHcvnfcop — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) June 24, 2023

Un innesto di prospettiva per l’Inter che in queste ore ha dato una decisa accelerata al mercato in entrata. Ieri, infatti, è stata definita la trattativa per Marcus Thuram, praticamente soffiato ai cugini dell’Inter. Per il reparto arretrato, invece, resta calda la pista che porterebbe in nerazzurro l’esperto Azpilicueta, prossimo a lasciare il Chelsea dopo undici anni con la maglia dei Blues.