Consigli Fantacalcio, arriva Thuram: ruolo, numeri e quanti crediti spendere all’asta

Marcus Thuram arriva in Serie A e al Fantacalcio: scopri ruolo, numeri e quanti crediti spendere alla prossima asta

Ieri l’Inter ha definitivamente sorpassato la concorrenza dei cugini e ha chiuso la trattativa porterà Marcus Thuram in Serie A. L’attaccante del Borussia Monchengladbach arriverà a parametro zero nei prossimi giorni, dopo aver trovato un accordo intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione per l’ingaggio.

L’attaccante seguirà dunque le orme del padre, Lilian, che nel 1996 è approdato in Serie A nel Parma, per poi trasferirsi, dopo 5 anni, alla Juventus, nella quale è rimasto fino alla retrocessione per la vicenda Calciopoli nel 2006. Marcus, invece, ha scelto l’Inter ed è desideroso di lasciare tracce importanti, proprio come il padre, che con i club italiani ha vinto 6 trofei, tra cui 2 Scudetti.

Thuram dovrà guidare l’attacco nerazzurro insieme a Lautaro Martinez, in attesa di conoscere il futuro di Romelu Lukaku, cercato insistentemente dal Milan in queste ore. L’approdo in Serie A equivarrà alla possibilità di poterlo acquistare al Fantacalcio ed ecco perché bisognerà studiare bene il suo profilo prima della prossima asta.

Marcus Thuram al Fantacalcio: i numeri dell’attaccante

Da quando è in Bundesliga, Thuram ha realizzato 44 gol e 29 assist in 134 partite. Nel corso della carriera ha giocato principalmente da prima punta, come nell’ultima stagione, ma negli anni è stato impiegato anche come ala sinistra e destra.

I suoi numeri nell’ultimo campionato parlano chiaro: 13 reti in 30 presenze, con 6 assist e appena 4 partite saltate per infortunio. Un dato interessante per i Fantallenatori, specie in leghe numerose, che non possono permettersi di giocare con un uomo in meno.

Thuram, per cercare un paragone con il nostro campionato da poco concluso, ha realizzato lo stesso numero di gol di Giroud, Lookman e Nzola, centravanti che hanno rappresentato pienamente la figura del secondo slot in leghe ad 8 e persino qualcosa in più in leghe numerose.

L’ottima distribuzione dei gol nelle diverse giornate di campionato (una rete in 12 partite differenti, con una sola doppietta) gli ha permesso di ottenere voti alti con una buona costanza. Un attaccante, quindi, da una Fantamedia superiore al 7,60 di media, ottimo anche al Mantra, dove nell’ultima stagione è stato listato come A.

La spesa per Thuram all’asta

Quanti crediti bisognerà spendere per Thuram? E’ chiaro che all’Inter il ballottaggio sarà superiore, specie se Lukaku resterà in nerazzurro. In più, dovrà ambientarsi ad un campionato più difensivo, ma i suoi 192cm per 90kg potranno aiutarlo. Al momento, potrebbe essere troppo rischioso spendere il 20% del budget (circa 100 crediti su 500) anche perché non è indicato come rigorista della squadra.

Sarà anche il calciomercato ad aiutarci da qui al prossimo 31 agosto per comprendere se virare verso una spesa più bassa (non oltre il 15%) o se poter puntare su Thuram come attaccante titolare dell’Inter della prossima stagione.