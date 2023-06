Solo sette milioni per Lukaku, il belga infiamma il mercato

Romelu Lukaku sempre nei pensieri dell’Inter che vuole continuare con il belga: la risposta del Chelsea però è negativa

Romelu Lukaku sempre al centro del mercato. L’attaccante belga, destinato a tornare al Chelsea dopo l’anno di prestito all’Inter, è destinato a non restare a Londra per l’esperienza 3.0 con la maglia blues.

Il bomber di Anversa è finito nel mirino anche del Milan che è alla ricerca di rinforzi per l’attacco, potendo contare al momento soltanto su Giroud, visto che Origi è destinato ad andare via e Ibrahimovic si è ritirato dal calcio giocato. L’ipotesi rossonera resta al momento di complicata realizzazione, anche perché lo stesso Lukaku non sembra intenzionato a tradire i nerazzurri, né tantomeno ha voglia di trasferirsi in Arabia Saudita, nuova e ricca meta per i calciatori europei.

C’è l’Inter nei pensiero di Lukaku che dalla squadra nerazzurra non vorrebbe separarsi. Il problema è rappresentato dall’accordo con il Chelsea che fatica ad arrivare. Dopo l’incontro delle scorse settimane tra le due società, con il no londinese ad un nuovo prestito, Marotta e Ausilio non si sono arresi e sono tornati alla carica con una nuova proposta.

Calciomercato Inter, la risposta del Chelsea per Lukaku

Stando a quanto riferisce Matt Law del ‘Telegraph’, l’Inter avrebbe bussato nuovamente alla porta del Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku.

Questa volta i dirigenti nerazzurri si sono spinti a proporre 7 milioni di euro per un nuovo prestito annuale del calciatore belga. Una offerta che non ha fatto breccia tra la dirigenza dei Blues: stando alla stessa fonte, infatti, è arrivato il rifiuto del Chelsea alla cifra messa sul piatto dall’Inter.

Niente fumata bianca, almeno per il momento, quindi, con Lukaku che resta, in ogni caso, una delle priorità della dirigenza nerazzurra che è impegnata in questo momento sul fronte cessione. Da Brozovic a Gosens e Onana, diverse le partenze che potrebbero interessare i calciatori di Inzaghi che spera di avere per l’inizio del ritiro una rosa quanto più possibile completa, tra arrivi e partenze. Magari con Lukaku ancora a disposizione.