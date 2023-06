Dall’Al-Nassr alla tentazione Barcellona, ore calde per Brozovic | CM.IT

I blaugrana si stanno muovendo in maniera concreta sia con l’Inter che con il calciatore croato a cui gli arabi propongono un ricchissimo triennale

Non solo Onana, in casa Inter sono ore calde anche per Marcelo Brozovic. L’Al-Nassr spinge e potrebbe rilanciare a breve superando quota 20 milioni di euro. Il club arabo in cui gioca Cristiano Ronaldo offre al croato un triennale ricchissimo, l’allenatore e il Ds sono suoi connazionali e ciò consente un dialogo anche più semplice e diretto tra le parti.

Brozovic, però, non ha ancora sciolto le riserve. Il motivo ha i colori del Barcellona. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il classe ’92 di Zagabria resta molto attratto e quindi tentato dalla soluzione blaugrana. È la più gradita. Brozovic tratta sì con l’Al-Nassr, ma vorrebbe sempre il Barcellona.

Proprio in queste ore, stando a quanto appurato da CM.IT, la pista Barça per Brozovic si sta intensificando. Il club presieduto da Laporta potrebbe spingersi fino a 15 milioni di euro per il cartellino del regista – ma i vincitori della Liga sono aperti anche a un’operazione con dentro uno tra Ferran Torres ed Eric Garcia con Kessie sullo sfondo – che l’Inter vorrebbe sbolognare in primis per ragioni economiche.

Il suo ingaggio tocca quota 13-14 milioni lordi, a fronte di un contratto – rinnovato un anno fa – in scadenza nel 2026.

Brozovic alla scelta finale: il Barcellona gli offre un triennale da 7 milioni netti

I catalani sono pronti a garantirgli un triennale da 7 milioni netti, complessivi 21 milioni. Si resta lontani, anzi lontanissimi dalle cifre dell’Al-Nassr, ma l’appeal del Barcellona e di Xavi hanno qualche chance di spuntarla.

Soldi, tanti, ma via dall’Europa e dal calcio che conta, oppure molti meno milioni di euro restando però ancora ai massimi livelli. Vediamo quale sarà la scelta finale di Brozovic.