Arthur lascia di nuovo la Juve: destinazione clamorosa

La mezz’ala brasiliana è rientrata dall’avventura fallimentare al Liverpool, il quale non ha esercitato il diritto di riscatto

In attesa di Giuntoli, Manna è al lavoro anche per sistemare i cosiddetti esuberi. Tra questi vi è Arthur, di ritorno dall’esperienza – del tutto fallimentare, anche a causa di guai fisici – al Liverpool che, come prevedibile, ha deciso di non esercitare il riscatto.

L’agente della mezz’ala brasiliana, Federico Pastorello, sta cercando una sistemazione definitiva per il suo assistito, ma l’impresa è a dir poco ardua perché occorrerebbe una proposta da 30-35 milioni per evitare ai bianconeri una minusvalenza. Per questo motivo la soluzione più probabile è quella rappresentata da un nuovo prestito.

In tal senso occhio alle piste che conducono in Spagna, vedi il Siviglia, nonché al Fenerbahce. L’ex Barcellona non disdegnerebbe un ritorno in Premier, lo stima De Zerbi ma al momento le priorità del Brighton sono altre. Sulla lista, fronte centrocampo, c’è l’atalantino Koopmeiners.

Qualche chance di cessione a titolo definitivo la Juve potrebbe averla solo se dovesse muoversi qualche club arabo. A tal proposito, ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di sondaggio dell’Al-Hilal, che ha già messo nel mirino il compagno Alex Sandro, anche lui fuori dal progetto juventino.