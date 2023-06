Giuntoli vicino alla risoluzione: tre elementi che sbloccano la trattativa | CM.IT

In casa Napoli si lavora anche sul futuro di Cristiano Giuntoli, legato a doppio filo a quello della Juventus. Gli elementi che sbloccano l’affare

Risolta la questione allenatore con l’arrivo di Rudi Garcia, peraltro già presentato, il Napoli si concentra sul futuro di Cristiano Giuntoli che si avvicina all’addio. Arrivato nel 2015 il ds azzurro ha contribuito in modo massiccio ai recenti successi del club di De Laurentiis, che come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi, ha ammorbidito la sua posizione.

Seguendo questa scia si avvicina quindi la risoluzione consensuale tra Giuntoli e la proprietà azzurra che lascerebbe così andare il direttore sportivo verso altri lidi. La Juventus nel destino del dirigente partenopeo che quindi prenderebbe in mano il progetto bianconero chiamato a rilanciarsi dopo un periodo negativo.

Quello che sta sbloccando la trattativa si riporta ai seguenti elementi:

L’ atteggiamento di Giuntoli verso De Laurentiis che sta piacendo al presidente. Visto che non sta puntando i piedi il patron sta apprezzando particolarmente;

di Giuntoli verso De Laurentiis che sta piacendo al presidente. Visto che non sta puntando i piedi il patron sta apprezzando particolarmente; negli ultimi giorni sono arrivati dei contatti diretti tra De Laurentiis e la nuova proprietà della Juve. Un contatto che ha ammorbidito la posizione;

diretti tra De Laurentiis e la nuova proprietà della Juve. Un contatto che ha ammorbidito la posizione; Si vuole condurre l’operazione col buon senso e quindi senza alcuna guerra di mercato tra Napoli e Juve.

Napoli-Giuntoli, risoluzione vicina: i dettagli

Tutta una serie di elementi che avvicinano sempre di più la risoluzione di Giuntoli, il quale poi si lancerebbe in una nuova avventura dirigenziale.

Per quanto riguarda l’ok potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento. Nelle prossime ore De Laurentiis potrebbe pigiare il tasto exit. Non c’è una deadline ma potrebbe accadere in un lasso di tempo piuttosto breve,