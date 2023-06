Doppio blitz De Zerbi: fiato sospeso per Inter e Juve | ESCLUSIVO

Importanti aggiornamenti sulle mosse del Brighton e i possibili intrecci con Inter e Juventus. I dettagli in esclusiva

Dopo aver centrato una storica qualificazione in Europa League, il Brighton si prepara ad affrontare una sessione estiva di calciomercato nella quale proverà a rinfoltire l’organico a disposizione di Roberto De Zerbi con innesti mirati.

Proprio su input dell’ex tecnico del Sassuolo il club inglese ha dirottato le proprie attenzioni su uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dai club di Serie A. Come raccolto da calciomercato.it, infatti, il Brighton ha avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Koopmeiners. L’olandese dell’Atalanta, oggetto del desiderio anche di Inter e Juve si è reso protagonista di una stagione importante con la maglia dell’Atalanta, che e ha sancito la definitiva consacrazione. Sondato anche dal Napoli, l’ex Az fa gola anche ad altri club in giro per l’Europa.

Crescita esponenziale che non è affatto passata inosservata e che ha calamitato le attenzioni, tra le altre, anche di De Zerbi. Legato all’Atalanta da un contratto in scadenza nel 2025, Koopmeiners ha una valutazione che si attesta sui 30 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse originarsi una vera e propria asta, però, non è escluso che il prezzo del cartellino continui a salire. Ma non è finita qui.

Come evidenziato da calciomercato.it, infatti, un altro profilo che piace e non poco al tecnico del Brighton è quello di Kudus, gioiello offensivo dell’Ajax che ha chiuso la scorsa stagione con 18 reti e 6 assist all’attivo. Una richiesta di informazioni che potrebbe portare ad un’offensiva vera e propria nel corso delle prossime settimane, nel caso in cui si dovessero aprire gli spiragli giusti.