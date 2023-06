Azpilicueta-Inter, solo conferme: Ausilio gioca di sponda con Chelsea e agenti | CM.IT

L’Inter spinge per Azpilicueta, le ultime dalla redazione di Calciomercato.it: retroscena e cifre di un affare che viaggia spedito

Quello tra l’Inter e Azpilicueta è un fronte molto caldo in questo momento e nasce da lontano. La redazione di Calciomercato.it aveva anticipato l’interessamento nerazzurro per Azpilicueta già il 1 giugno. E adesso la trattativa è entrata nel vivo.

Una operazione che nasce dopo l’incontro tra i nerazzurri e gli agenti di Nacho. La trattativa si fa anche piuttosto seria, ma il giocatore, come sappiamo, decide per il rinnovo con il Real Madrid. A quel punto, Ausilio si fionda su Azpilicueta.

Azpilicueta-Inter, tutto sulla trattativa: cosa manca

La trattativa col Chelsea va avanti da diverse settimane. Il contratto per il giocatore sarebbe da 3,5 milioni a stagione per un biennale con opzione per il terzo anno.

Si sta cercando di capire se il giocatore si può liberare a zero dal Chelsea o se servirà un indennizzo. Si può immaginare che i londinesi possano effettivamente liberarlo in lista gratuita, i procuratori sono al lavoro per poter poi passare a commissioni ed eventuali bonus. In totale l’Inter tra commissioni e cartellino vorrebbe spendere tra i 2 e i 3 milioni di euro. Il giocatore ha naturalmente dato l’ok alla trattativa, l’ipotesi Inter è per lui gradita. I margini ci potrebbero essere per un closing nelle prossime settimane. Ausilio sta lavorando molto con gli agenti per trovare la quadra, si respira un tiepido ottimismo.