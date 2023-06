Intrigo (in)finito Thuram: l’Inter mette la freccia e supera il Milan | CM.IT

Il colpo di coda dell’Inter fa saltare il banco: i nerazzurri hanno messo le mani su Thuram. Milan beffato: ecco cosa è successo.

Nonostante il calcio giocato sia stato temporaneamente messo da parte, le grandi sfide tra Milan ed Inter non sono finite. L’ultima, in ordine di tempo, si è materializzata per Marcus Thuram e l’epilogo farà rumore per molto tempo.

Con un vero e proprio colpo di coda, infatti, i nerazzurri sono passati in vantaggio rispetto al Milan nella corsa a Thuram. Grazie ad un blitz ‘covato’ da diversi giorni, infatti, Marotta è sempre più vicino a definire la trattativa per il francese, beffando di fatto i rossoneri. Sul piatto un contratto da 5,5 milioni di euro a stagione, con il ‘Diavolo’ costretto a rincorrere.

Come anticipato da calciomercato.it, la resa dei conti per Thuram era sempre più vicina. La risposta dell‘Inter, che aveva dovuto ‘incassare’ i sondaggi rossoneri per Lukaku e l’inserimento per Frattesi, non è tardato ad arrivare. Alla luce del restyling in attacco concretizzato con l’addio di Dzeko e il ritorno di Lukaku al Chelsea, l’Inter ha deciso di forzare la mano per Thuram, sorprendendo il Milan che già credeva di aver mossi i passi giusti per la definizione della trattativa. Il primo derby estivo sta per colorarsi di nerazzurro: scatto fulmineo dell’Inter per Thuram, Milan KO.