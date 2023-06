Nuova squadra Thuram, decisione a breve: le ultime | CM.IT

Presto il figlio d’arte in scadenza col Borussia Moenchengladbach scioglierà definitivamente le riserve sulla sua prossima destinazione

Sono ore decisive per il futuro di Marcus Thuram. Confermato il no al PSG, il francese si è decisamente avvicinato allo sbarco in Serie A nella quale giocò e vinse da protagonista suo papà Lilian. In casa Milan c’è sempre fiducia per il sì dell’attaccante che da tempo ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Borussia Moenchengladbach.

Thuram vuole un progetto in cui lui può rivestire un ruolo da protagonista. In rossonero, nella squadra di Pioli, lo avrebbe senz’altro. Come scritto da Calciomercato.it, il club di Gerry Cardinale ha anche messo sul piatto un contratto intorno ai 5,5 milioni a stagione con bonus. Parliamo di cifre importanti per il ‘Diavolo’, il classe ’97 sarebbe il secondo più pagato della rosa, dietro solo a Rafael Leao fresco di rinnovo fino a giugno 2028.

Naturalmente non si escludono colpi di scena per il futuro del figlio d’arte. È pur sempre una grande ‘occasione’ a costo zero, un attaccante ancora giovane che può fare sia la seconda che la prima punta. In sostanza un calciatore che farebbe comodo a tanti club.

Thuram, decisione in arrivo

Nella corsa potrebbe rientrare anche l’Inter, alla quale è stato a un passo nell’estate 2021, coi nerazzurri tornati poi concretamente su di lui a metà anno. Del resto adesso il parco attaccanti interista non ha più né Dzeko, andato al Fenerbahce, né Romelu Lukaku. Il belga vuole tornare, ma al momento il Chelsea ha detto no a un nuovo prestito. Thuram, inoltre, è un pallino del Ds Ausilio.

Come appreso da CM.IT, una decisione da parte del transalpino arriverà presto, con l’Italia – dove è nato il 6 agosto del 1997 – allo stato attuale la destinazione più probabile nonostante siano ancora calde alcune piste estere, vedi quella rappresentata dal Lipsia.