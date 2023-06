Accordo lampo e via libera Juve: affare sbloccato

Il mercato della Juve potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro; una trattativa, infatti, può favorire l’operazione per i bianconeri

La Juve, nell’ultima stagione, ha faticato e non poco a raggiungere i propri obiettivi sia per quanto concerne il campionato sia per quanto riguarda il discorso nelle coppe. Per i bianconeri l’obiettivo è uno solo: fare un mercato importante in modo da tornare ad essere grande protagonista nel corso della prossima stagione. Allegri ha bisogno di diversi rinforzi se vuole lottare per lo scudetto; nelle ultime ore si è parlato di un principio di accordo verbale per Weah, il figlio di George.

Il classe 2000 può essere il rinforzo ideale per l’attacco bianconero e, da punto di vista tattico, si tratta di un vero e proprio jolly dal momento che può essere impiegato sia esterno a tutta fascia nel 3-5-2 sia attaccante alto in un 4-3-3. Non solo il reparto offensivo; i bianconeri, infatti, hanno bisogno di rinforzare anche il centrocampo anche se, da questo punto di vista, gira tutto intorno a Rabiot.

Come sappiamo il centrocampista francese ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, ma ora la fiducia è in crescita rispetto a una possibile permanenza a Torino. Alla fine del termine manca sempre meno e la Juventus spera ancora di poter contare su Rabiot per la prossima stagione considerando le qualità del ragazzo e il suo contributo in fase realizzativa. I bianconeri, in ogni caso, non hanno nessuna intenzione di restare con le mani in mano e proprio per questo hanno individuato un altro possibile rinforzo per il centrocampo; stiamo parlando di Partey, centrocampista dell’Arsenal.

Juve, l’Arsenal su Lavia: può liberare Partey

Come detto, la Juventus sta pensando a come rinforzare il centrocampo e uno dei nomi sembra essere quella di Thomas Partey. Il giocatore dell’Arsenal potrebbe arrivare grazie all’operazione dei Gunners per un nuovo acquisto in mezzo al campo. Stando alle informazioni di Football Insider, il club inglese è in vantaggio per l’acquisto di Romeo Lavia.

Il centrocampista, in forza al Southampton, può andare via considerando la retrocessione del club, arrivato all’ultimo posto della scorsa Premier League. Parliamo di un classe 2004 molto abile nel giocare davanti alla difesa dove può sfruttare la sua struttura fisica. Da un punto di vista economico, per portare via Lavia dal Southampton, si parla di una cifra intorno ai cinquanta milioni di sterline.

L’Arsenal, sempre stando alle informazioni di Football Insider, è passato avanti ad altre squadre come Chelsea, United e Liverpool che sono interessate al centrocampista. Il mercato della Juventus rischia di essere strettamente collegato a quello dell’Arsenal e tra i protagonisti troviamo Partey, uno degli obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione.