“Icardi è il primo obiettivo”: la Juventus volta pagina

Il destino di Dusan Vlahovic resta ancora incerto, ma a Torino qualcosa si muova: “Il primo obiettivo è Icardi”

Il mercato che si trova ad affrontare la Vecchia Signora è complicato, è un gioco di incastri tra esigenze stringenti e programmazione futura: una mediazione tra la necessità di iniziare un nuovo ciclo e il desiderio di tornare subito competitivi. In tutto questo, torna di attualità il nome di Mauro Icardi.

Non è un mistero che due dei gioielli della Juventus siano indiziati come possibili partenti. Si tratta di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, due talenti dal passato viola e col futuro incerto. Tra i due è l’esterno offensivo della Nazionale ad avere maggior mercato al momento, ma anche per il bomber serbo non mancano gli estimatori e se dovesse arrivare l’offerta giusta una sua partenza sarebbe inevitabile. A quel punto, i bianconeri si troverebbero a dover sostituire il proprio attaccante più importante e la candidatura di Mauro Icardi torna con prepotenza.

Vlahovic ancora in dubbio: la Juventus torna a pensare ad Icardi

Molte volte in passato Mauro Icardi è stato accostato alla Juventus, anche grazie alla stima di Massimiliano Allegri per l’attaccante argentino. Proprio l’ex capitano nerazzurro potrebbe essere il sostituto di Dusan Vlahovic in caso di addio.

A riferirlo è Maurizio Pistocchi sul proprio profilo ‘Twitter’: “Una fonte credibile mi ha detto che il primo obiettivo della nuova Juventus se riesce a vendere Vlahovic è Mauro Icardi”. Una notizia che ha trovato conferma anche su alcune fonti turche nella giornata di oggi, con i bianconeri che dovrebbero trattare nuovamente con il Paris Saint-Germain: dopo aver portato a Torino Leandro Paredes nella scorsa stagione, questa estate potrebbe essere la volta di Icardi.

💣 Una fonte credibile mi ha detto che il primo obiettivo della nuova #Juventus se riesce a vendere #Vlahovic è Mauro #Icardi 💣 ‘notte pic.twitter.com/1L7dpqNHtO — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 23, 2023



A 30 anni, e dopo diverse annate controverse, per l’argentino potrebbe trattarsi dell’ultima grande occasione della propria carriera. Va anche detto che nell’ultima stagione, dove ha indossato la maglia del Galatasaray, ha trascinato la squadra turca con 22 gol in 24 partite di campionato. Un bottino da Icardi prime e che avrebbe fatto tornare vivo l’interesse di diversi club nei confronti di Maurito. Quella tra la Juventus e Icardi potrebbe essere una telenovela di mercato che terrà banco nelle prossime settimane.