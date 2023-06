Roma, un altro colpo per Mourinho: trattativa ai dettagli

La Roma piazza un colpo sulle fasce: ai dettagli la trattativa per il prestito dell’esterno Rasmus Kristensen

Ancora un rinforzo per la Roma che si conferma attivissima in queste battute iniziali del calciomercato estivo: dal Leeds United arriva il laterale danese Rasmus Kristensen.

Continua incessantemente il lavoro della Roma sul mercato: dopo aver piazzato i colpi Aouar e N’Dicka tra centrocampo e difesa, il club giallorosso è al lavoro per definire i dettagli della trattativa che porterà nella capitale Rasmus Kristensen, esterno destro classe ’97 di proprietà del Leeds United, appena retrocesso della Premier League.

Una trattativa ormai ai dettagli quella che porterà il giocatore danese a vestire la maglia giallorossa: la formula sarà quella del prestito, probabilmente con l’inserimento di opzione/obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un altro importante innesto per la squadra di José Mourinho che vuole farsi trovare pronta in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, ai dettagli la trattativa per Kristensen

Il weekend sarà decisivo per limare gli ultimi dettagli della trattativa tra Roma e Leeds United per il trasferimento in giallorosso di Rasmus Kristensen.

Autore di tre gol e un assist in trenta partite giocate nell’ultima stagione, Rasmus Kristensen è un esterno destro capace di giocare sia da terzino che da laterale di centrocampo. Giocatore dotato di una discreta fisicità (è alto un metro e ottantasette centimetri) Rasmus Nissen Kristensen non nasce come un vero e proprio esterno di spinta.

Si tratta di un calciatore capace di abbinare qualità e quantità, fornendo il suo contributo sia in fase difensiva che in quella di costruzione. Tra i suoi punti forti, infatti, c’è il ripiegamento in difesa, ma anche il lancio per verticalizzare l’azione in tempi rapidi. È anche dotato di un buon tiro dalla distanza che lo rende particolarmente pericoloso.