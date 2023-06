Koulibaly firma con l’Al Hilal, tutto fatto: a breve l’ufficialità | CM.IT

È tutto fatto per il passaggio di Kalidou Koulibaly in Arabia Saudita: il difensore ex Napoli lascerà il Chelsea dopo appena una stagione

Nuova avventura in Arabia Saudita per Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese ha raggiunto l’accordo per diventare un nuovo calciatore dell’Al- Hilal.

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora si attende solo l’annuncio ufficiale. Un anno dopo aver lasciato Napoli, Kalidou Koulibaly si appresta a volare in Arabia Saudita, svestendo così la maglia del Chelsea dopo appena una stagione giocata a Londra, con un bilancio di trentadue gettoni di presenza raccolti, due gol ed un assist con la casacca dei Blues.

Anche il difensore classe ’91 si iscriverà alla lista di calciatori che dall’Europa volano in Arabia Saudita nonostante avesse altri tre anni di contratto con opzione per un’altra stagione con il club londinese. Un contratto importante quello che il difensore ex Napoli andrà a sottoscrivere con l’Al Hilal, società che da tempo sta provando a portare in terra saudita anche Massimiliano Allegri.

Calciomercato, Koulibaly vola in Arabia Saudita: accordo aggiunto

Kalidou Koulibaly firmerà un contratto di durata triennale con l’Al Hilal, per un ingaggio da 20 milioni di euro più bonus stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Al Chelsea, invece, andranno 25 milioni di euro dopo averne spesi poco meno di 40 lo scorso anno per strapparlo al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Un accordo ormai raggiunto tra calciatore, club ed entourage del difensore. Si attende solo l’annuncio ufficiale da parte dell’Al Hilal, atteso già per le prossime ore, quando verrà ufficializzato il passaggio di Koulibaly nell’ambizioso club saudita che sta lavorando anche al “colpo” Allegri in panchina.