Koulibaly vola in Arabia Saudita: i dettagli dell’accordo con l’Al-Hilal | CM.IT

Koulibaly vola in Arabia Saudita per definire l’accordo con l’Al-Hilal. Tutte le cifre e i dettagli dell’operazione

Un altro big del calcio europeo sta per salutare e fare le valigie in direzione Arabia Saudita. È infatti ai dettagli il trasferimento di Kalidou Koulibaly all’Al-Hilal.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il centrale senegalese è pronto un contratto di tre anni da 20 milioni di euro a stagione. Il club saudita dovrebbe versare circa 20-25 milioni di euro nelle casse del Chelsea, che lo scorso anno ha sborsato poco meno di 40 milioni per strapparlo al Napoli. L’affare è ormai ai dettagli come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, si attendono solo le firme che sono attese entro 2-3 giorni.

Nelle prossime ore è in programma il viaggio in Arabia Saudita del calciatore e del suo entourage per la visione dei documenti e per definire gli ultimi dettagli. Dopo Cristiano Ronaldo, Benzema e Kante, un altro big del calcio europeo ed ex Serie A è dunque pronto ad approdare nel campionato saudita.