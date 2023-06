Koulibaly verso l’Arabia: accordo ai dettagli | CM.IT

Il difensore centrale senegalese pronto a lasciare il Chelsea ad un solo anno dal trasferimento a Londra

Semaforo che sta per diventare finalmente verde per Kalidou Koulibaly. L’ex difensore del Napoli, passato la scorsa estate a titolo definitivo al Chelsea, è pronto ad intraprendere una nuova avventura fuori dai confini europei. Come anticipato dalla nostra redazione durante il weekend, il calciatore sta per chiudere l’approdo in Arabia Saudita.

Secondo le nuove informazioni raccolte da Calciomercato.it, a risultare decisivo è stato l’ultimo scatto dell’Al-Hilal. Il club di Riad ha infatti bruciato la concorrenza con un’offerta elevata sia per il ragazzo che per lo stesso Chelsea. Ai ‘Blues’, che lo scorso anno versarono poco meno di 40 milioni di euro per strapparlo al Napoli, andranno circa 20 milioni di euro per la cessione del cartellino a titolo definitivo.

Per quanto riguarda invece i termini contrattuali, a Koulibaly verrà garantito un triennale da circa 20 milioni di euro a stagione. Insomma, cifre sicuramente inferiori rispetto a quelle stratosferiche che sono state invece garantite ad altri top player come Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, ma che allo stesso tempo nessun club europeo avrebbe potuto offrire sul piatto del difensore senegalese.

Calciomercato Inter, sfuma Koulibaly: decolla l’affare con l’Al-Hilal

Grazie ai contatti frequenti delle scorse ore, la trattativa tra Koulibaly e l’Al-Hilal è giunta agli ultimissimi dettagli. In questa settimana, dunque, è attesa la chiusura definitiva per l’affare.

Una pista che sfuma invece per l’Inter, altra grande pretendente sulle tracce dell’ex Napoli. Va ricordato che il club nerazzurro aveva provato in occasione del blitz andato in scena a Londra la scorsa settimana di convincere il Chelsea ad aprire al prestito del centrale. Un tentativo, quello fatto dal direttore sportivo Piero Ausilio, andato però a vuoto a causa della risposta negativa incassata dagli inglesi.

Tutto da rifare per l’Inter, che nei giorni scorsi si è consolata con un primo colpo di grande prospetto per la difesa di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro dovrà comunque riempire il vuoto lasciato nel reparto arretrato da Milan Skriniar, a pochi giorni dall’approdo ufficiale al Paris Saint Germain.