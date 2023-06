Koulibaly ai saluti: così si sblocca l’addio dal Chelsea | CM.IT

Il centrale senegalese è pronto a lasciare Londra ad un anno di distanza dal trasferimento dal Napoli

Potrebbe durare meno del previsto e con risultati poco soddisfacenti l’avventura in Premier League di Kalidou Koulibaly. Per chi si aspettava dall’ex centrale del Napoli la stagione della definitiva consacrazione in un campionato perfetto per le sue caratteristiche fisiche, l’annata in maglia Chelsea ha invece generato grande delusione.

Dopo aver lasciato la sua amata terra partenopea alla vigilia dell’anno dello scudetto, Koulibaly ha trovato a Londra un progetto tecnico che prometteva sicuramente bene, ma che per varie ragioni non ha prodotto alcun risultato sperato. Non solo il Chelsea non è riuscito ad ottenere la tanto attesa qualificazione in Champions League, ma ha addirittura chiuso in Premier al 12esimo posto in classifica facendo registrare uno dei peggiori risultati degli ultimi anni.

Un rendimento che ha contribuito a rivalutare al ribasso il mercato faraonico realizzato dal club di Todd Boehly negli ultimi 12 mesi. Tra i calciatori usciti nettamente ridimensionati da quest’ultima annata, anche a causa di un feeling mai nato con l’intero ambiente, è rientrato proprio Koulibaly. Il senegalese già lo scorso gennaio era stato al centro di numerose voci di mercato, salvo poi rimanere in ‘Blues’ anche per la seconda parte di stagione. Difensore che in Italia gode ancora di parecchia stima, come dimostrato dal blitz tentato dall’Inter ad inizio settimana a Londra.

Calciomercato Inter, Koulibaly verso l’Arabia Saudita: l’Al-Hilal in pole

Come raccontato dalla nostra redazione, era stato il ds Piero Ausilio a chiedere al Chelsea di imbastire una nuova trattativa per ottenere i prestiti di Lukaku e Koulibaly.

Richiesta prontamente respinta al mittente da parte degli inglesi, nonostante i buoni rapporti che intercorrono tra le due società. Se con Lukaku la partita rimane ancora apertissima, diverso è il caso di Koulibaly per l’Inter. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, sul centrale senegalese è piombato forte da qualche giorno l’interesse dell’Arabia Saudita. In particolare, è stato l’Al-Hilal ad avanzare una proposta ricchissima per il trasferimento immediato. Contatti approfonditi tra le parti che guardano con ottimismo alla chiusura positiva della trattativa. Ad insidiare la società di Riad è un altro club del campionato saudita, altrettanto pronto ad ingolosire l’ex Napoli a suon di milioni.