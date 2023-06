E’ sempre Derby d’Italia: nuova carta per soffiarlo alla Juventus | CM.IT

L’Inter sfida la Juventus anche sul mercato: le strategie di Marotta e Ausilio per portarlo alla corte di Simone Inzaghi

L’Inter soffia al fotofinish Marcus Thuram al Milan e panifica un nuovo sgarbo ai cugini per l’affare Frattesi. I nerazzurri sono attivissimi sul mercato e presto potrebbero chiudere anche per Azpilicueta.

Pure sulle corsie esterne si preannunciano novità nello scacchiere di Inzaghi: Bellanova si allontana dopo lo scatto del Torino, mentre per Gosens sono in corso i contatti con l’Union Berlino. Il tedesco ha aperto al ritorno in patria, ma per il momento non c’è l’accordo tra le due società visto che l’offerta club di Bundesliga (che disputerà la prossima Champions) al momento non soddisfa le richieste della dirigenza di Viale della Liberazione. L’ex Atalanta rimane comunque in uscita e l’Inter sta cercando di incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro per poi reinvestirla sul mercato. Il prescelto con l’addio di Gosens è Carlos Augusto, profilo monitorato da diversi mesi da Marotta, Ausilio e Baccin che lo hanno seguito anche in diverse occasioni dal vivo all’U-Power Stadium nell’ultimo campionato. Continuano i contatti col Monza per l’esterno brasiliano, anche se finora non c’è stato nessun affondo concreto da parte dei vicecampioni d’Europa. Carlos Augusto è una delle rivelazioni della formazione di Palladino e si è contraddistinto come uno dei migliori laterale della Serie A con 6 gol e 5 assist messi a referto.

Calciomercato Inter, jolly Fabbian nella corsa a Carlos Augusto

Su di lui c’è da tempo pure l’occhio vigile della Juventus, oltre alle sirene provenienti dall’estero e specialmente dalla Premier League. Galliani valuta il suo gioiello intorno ai 20 milioni di euro, anche perché l’ex Corinthians è in scadenza di contratto tra un anno e sul fronte rinnovo tutto è al momento fermo.

L’Inter per tentare l’assalto a Carlos Augusto può giocarsi diverse carte, tra cui ovviamente un eventuale ritorno in Brianza di Stefano Sensi dopo il prestito secco dell’ultimo campionato. Sul tavolo potrebbe finire anche il cartellino di Franco Carboni, attualmente a titolo temporaneo fino al giugno 2024 alla corte di Palladino. Un altro profilo che piace al tecnico biancorosso è quello di Asllani, anche se sull’albanese c’è stata finora la chiusura dell’Inter. Inoltre Galliani – come raccolto da Calciomercato.it – nei negoziati per il 24enne brasiliano ha avanzato il nome di Giovanni Fabbian, baby centrocampista che si è messo in evidenza la scorsa stagione in Serie B con la Reggina. I nerazzurri cederebbero il classe 2003 solo in prestito per permettergli di continuare il percorso di maturazione e oltre al Monza sul giocatore c’è da registrare l’interesse di Sassuolo e Salernitana. Negli ultimi giorni a muoversi sono stati soprattutto i campani, incontrando a Milano gli agenti di Fabbian. Tutto passa però dall’addio di Gosens per l’assalto a Carlos Augusto, con la Juve che resta la prima rivale nel Derby d’Italia per l’’Imperatore’.