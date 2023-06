Come Tonali: Galliani pesca dai nerazzurri per il primo colpo | CM.IT

Un altro giocatore dell’Under 21 azzurra è pronto a cambiare maglia: vicino il trasferimento al Monza di Galliani

Adriano Galliani è tornato operativo dopo lo stop delle ultime settimane dettato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, ex patron del Monza.

Al momento non ci sono trattative in corso per la cessione del club brianzolo: solo interessamenti esplorativi, con Fininvest che darà continuità al progetto in attesa di trovare degli investitori credibili per dare un futuro luminoso alla squadra biancorossa. Sul mercato invece, considerando il preciso momento storico e dopo i riscatti obbligatori da oltre 40 milioni di euro, non ci saranno spese folli ma operazioni oculate in grado comunque di mettere a disposizione di Raffaele Palladino una rosa competitiva per disputare una stagione importante e bissare i risultati dell’ultimo campionato. Un occhio in più al bilancio e ai giovani, con Galliani pronto a chiudere il primo colpo estivo rispettando questi parametri. Si tratta di Giorgio Cittadini, difensore classe 2002 proveniente dall’Atalanta. “Sapete tutto voi”, la battuta che si è lasciato sfuggire l’Ad brianzolo a margine della finale scudetto di basket al Forum di Assago tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna.

Sprint finale per Cittadini: primo colpo estivo del Monza

Il Monza – come raccolto da Calciomercato.it – sta definendo l’arrivo di Cittadini in prestito: con l’Atalanta si lavora per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Intanto Galliani ha incassato il via libera del giocatore che nell’ultima stagione ha indossato sempre a titolo temporaneo la casacca del Modena nel campionato di Serie B.

Prima dell’eventuale approdo in Brianza, però, Cittadini dovrà prolungare il contratto in scadenza tra un anno con la ‘Dea’. Il difensore in queste settimane è impegnato con Nazionale Under 21 per l’Europeo di categoria e quindi le visite mediche con il Monza slitterebbero al rientro in Italia. Il canterano dell’Atalanta è rimasto in panchina nella gara d’esordio persa tra le polemiche dagli Azzurrini contro la Francia e si tratterebbe del secondo caso dopo Tonali (prossimo alla firma col Newcastle) pronto a cambiare maglia tra i calciatori presenti nel gruppo del Ct Nicolato per la rassegna in Romania e Georgia. Con Cittadini in chiusura, Galliani sempre in casa Atalanta sta valutando pure il profilo di Okoli viste le difficoltà riscontrate col Torino per il ritorno di Izzo. Al momento non c’è l’accordo economico con il patron granata Cairo sull’acquisizione a titolo definitivo dell’esperto difensore, uomo cardine della retroguardia di Palladino nell’ultima stagione. Okoli non ha avuto molto spazio in nerazzurro alla corte di Gasperini e potrebbe quindi lasciare nuovamente Bergamo per giocare con maggiore continuità. Anche lui, come Cittadini, fa parte della spedizione azzurra per gli Europei Under 21.