Contratto faraonico per Allegri in Arabia: la scelta della Juve | CM.IT

Dall’Arabia Saudita spunta una nuova offerta da capogiro per convincere l’allenatore della Juventus

Prosegue la rincorsa dell’Arabia Saudita nei confronti di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus, legato al club bianconero da altri due anni di contratto, è stato infatti riconfermato dal direttore generale Maurizio Scanavino anche per la prossima stagione nonostante le difficoltà dell’ultima annata.

Come raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, l’Al-Nassr aveva proposto inizialmente un’offerta al tecnico toscano circa quattro volte superiore rispetto all’attuale contratto con la Juventus. Un pressing forsennato, spinto dalla presenza di Cristiano Ronaldo come sponsor per attrarre l’allenatore bianconero. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla redazione, dopo la frenata dei giorni scorsi con il club di Riad, il tecnico ha ricevuto un’altra mega offerta.

La proposta presentata stavolta dall’Al-Hilal per l’allenatore toscano ammonta infatti ad un triennale da circa 25 milioni di euro a stagione. Cifre che farebbero tentennare qualsiasi allenatore e che potrebbe far cambiare idea allo stesso Allegri. Da registrare, inoltre, anche la concorrenza dell’Al-Ahli Saudi sulle tracce del bianconero.

Dalla Juventus, invece, piovono solamente smentite, dopo la conferma del tecnico toscano in panchina. Il club ha infatti ricominciato a lavorare con grande intensità sul mercato, seguendo le stesse indicazioni dettate dall’allenatore.

Calciomercato Juve, rilancio per Allegri: muro della Juventus

Alla luce dei due anni di contratto ancora a disposizione, non sarà comunque semplice riuscire a strappare Allegri alla Juventus.

Qualora l’insistenza dell’Al-Hilal dovesse avere la meglio, il club bianconero dovrebbe immediatamente tornare sul mercato degli allenatori alla ricerca di una nuova guida tecnica. In caso di addio clamoroso, Igor Tudor rimane senza alcun dubbio tra i principali candidati alla panchina bianconera. Il tecnico croato è attualmente libero dopo aver salutato ufficialmente il Marsiglia lo scorso giugno e potrebbe fare al caso della Juventus.

Da non escludere, infine, il nome di Antonio Conte. Anche il tecnico leccese si trova senza squadra dopo la rescissione del contratto con il Tottenham dello scorso marzo. L’ex bianconero proprio a Torino ha mosso i primi passi verso il successo, conquistando ben tre scudetti prima di ripetersi al Chelsea in Premier League e sulla panchina dell’Inter una volta tornato in Italia.