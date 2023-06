Allegri d’Arabia: pressing dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo | CM.IT

L’allenatore toscano ha ricevuto nelle ultime ore il forte pressing da parte del club saudita di Riad

Potrebbe cambiare improvvisamente sia il futuro di Massimiliano Allegri che quello della Juventus. Nonostante la conferma ufficiale arrivata lo scorso mercoledì per bocca del direttore generale bianconera Maurizio Scanavino, la permanenza dell’allenatore toscano a Torino non è in questo momento così scontata.

E’ di questa mattina, infatti, la clamorosa indiscrezione secondo cui Allegri avrebbe ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita circa quattro volte superiore rispetto ai 7 milioni di euro più 2 di bonus attualmente percepiti alla Juventus. A tal proposito, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico livornese potrebbe incontrare nei prossimi giorni a Montecarlo alcuni importanti emissari del club saudita per ascoltare la loro maxi proposta.

Il club in questione, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, è l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. In questo scenario, il fenomeno portoghese farebbe da sponsor per cercare di convincere Allegri a sposare un progetto in continua evoluzione negli ultimi tempi. L’allenatore italiano è divenuto l’obiettivo principale della società saudita, anche se – comprensibilmente – il suo non è l’unico nome inserito sulla lista dei possibili tecnici per la panchina.

La squadra che sta spingendo di più per portare #Allegri in Arabia Saudita è l’#AlNassr, con sponsor #CristianoRonaldo. È il primo della lista, ma non è il solo. Da capire quanto il livornese possa essere attratto da questo tipo di soluzione @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) June 10, 2023

L’Al-Nassr chiama Allegri: c’è lo sponsor di Cristiano Ronaldo

Qualora decidesse di accettare nel summit in programma nei prossimi giorni, Massimiliano Allegri ritroverebbe in rosa Cristiano Ronaldo, già allenato per una stagione alla Juventus.

Va ricordato che l’Al-Nassr nelle scorse settimane si era liberato di Rudi Garcia, altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo aver esonerato l’ex allenatore della Roma e nominato ad interim Dinko Jelicic come responsabile tecnico della prima squadra, il club ha iniziato a sondare tecnici europei di primissimo livello del calibro di José Mourinho.

Una scelta che l’Al-Nassr ha però rinviato a questa estate, aspettando dunque che alcuni dei profili tenuti in considerazione come quello di Allegri potessero chiudere le rispettive stagioni prima di intavolare una vera e propria trattativa. Un rinvio che ha probabilmente compromesso anche la lotta per il titolo in Arabia Saudita, consegnando la vittoria del campionato all’Al-Ittihad, il nuovissimo club di Karim Benzema.