Inter, Juventus e Milan ferme un giro: come riparte il calciomercato in estate

Calciomercato in Serie A con pochi movimenti: Inter, Juventus e Milan al palo, i piani per il rilancio in estate

Un calciomercato, quello di gennaio, letteralmente dominato, sulla scena internazionale, dalla Premier League, che ha ribadito, se ce ne fosse stato bisogno, una capacità di acquisto che in questo momento non può essere contrastata. Volume di affari totale da circa 830 milioni di euro con il Chelsea a fare la parte del leone, la ‘seconda’ in classifica è la Ligue 1, staccatissima con 131 milioni di euro. In Serie A, affari per appena 31 milioni di euro, in una sessione a dir poco contraddistinta dall’immobilismo e dove i movimenti principali si sono avuti nelle squadre di medio e basso cabotaggio.

La difficoltà del nostro calcio appare con tutta evidenza e viene ulteriormente sottolineata dal fatto che Inter, Juventus e Milan non hanno, in pratica, fatto mercato, ognuna per i propri motivi. I rossoneri si sono limitati, in entrata, al portiere Devis Vazquez, arrivato per poche centinaia di migliaia di euro, casella bianca per nerazzurri e bianconeri. Uno scenario che invita a delle riflessioni sullo stato di salute del movimento nel suo insieme e che, d’altro canto, sposta già il focus su quanto accadrà in estate. Inevitabile pensare che a giugno la situazione sarà molto diversa e i tre club più vincenti del calcio italiano agiranno, giocoforza, in maniera diversa, esercitando un ruolo sicuramente più attivo nell’ambito della sessione di trattative. Per andare a migliorare le rispettive rose rilanciando le proprie ambizioni, o attuando delle rifondazioni ripartendo con un nuovo ciclo. Facciamo il punto sulle possibili mosse future di Inter, Juventus e Milan in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato, gli scenari per le tre big: da Vlahovic a Leao, rifondazione e rilancio partono dagli addii

Tutte e tre, sono accomunate da addii che potrebbero avvenire con buona probabilità e che dunque obbligheranno innanzitutto a correre ai ripari in tal senso. Per trovare nuovo slancio, o per avviare una vera e propria ricostruzione.

In casa Inter, addio certo quello di Skriniar che saluterà a zero. I nerazzurri hanno già iniziato a guardarsi intorno per l’erede dello slovacco, e non solo (in scadenza c’è anche de Vrij). Respinta l’offerta last minute al Lille per Djalò, Marotta potrebbe riprovarci in estate. Con i nomi di Erlic e Demiral che potrebbero tornare nuovamente di attualità. Potrebbero poi scaldarsi nuovamente il fronte Thuram, con l’attaccante da prendere a parametro zero sfidando il Bayern Monaco, soprattutto in caso di addio di Lukaku, e l’idea di scambio con il Barcellona tra Brozovic e Kessie. Inter che proverà a monetizzare con la cessione di Dumfries, ma occhio a possibili offerte irrinunciabili da 100 milioni a salire per Lautaro Martinez.

L’Inter potrebbe poi ‘scontrarsi’ con la Juventus per Scalvini e Smalling, oggetto del desiderio di entrambe. Per i bianconeri, molto dipenderà, naturalmente, dagli esiti finali della stagione in campo e fuori. Juventus che potrebbe essere costretta a salutare numerosi big come Di Maria, Rabiot, Vlahovic, Bremer, nella peggiore delle ipotesi. Ma che tenterà certamente, anche costretta a un eventuale ridimensionamento, di mettere a segno acquisti funzionali per la ripartenza. A centrocampo, Milinkovic-Savic resta il sogno proibito, l’alternativa potrebbe essere Frattesi. Negli ultimi giorni di gennaio, avviati contatti per Henrichs del Lipsia, pista che potrebbe tornare di attualità.

E poi il Milan, alle prese con una crisi sul campo da provare a tamponare il più possibile, per ‘salvare’ il lavoro fatto in questi anni con Pioli. I rossoneri avranno diverse situazioni da valutare da qui a fine anno, come noto. A cominciare dal rinnovo di Leao, che il Milan e l’entourage continuano a voler perseguire, ma con i soliti ostacoli ingaggio e clausola da superare. Da cosa succederà al portoghese, e dai risultati in campionato, con una zona Champions da provare a confermare a qualsiasi costo, passeranno molti dei destini del Diavolo. Che rimarrà ancorato al proprio mantra di sostenibilità, ma potrà cercare qualche operazione importante. Niente di fatto per Zaniolo a gennaio, ma la situazione del giocatore potrebbe permettere un nuovo assalto alla Roma in estate.