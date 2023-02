Terremoto Juve, i giocatori che comandano la fuga

Sono i mesi più delicati per la Juventus, dalle vicende extra-campo ai risultati della squadra di Allegri. Ecco i giocatori che comandano la ‘fuga’

Il calciomercato invernale della Juventus si è concluso senza colpi in entrata e con il nulla di fatto con il Bologna per il rientro anticipato dal prestito di Cambiaso.

L’unica operazione importante conclusa dai bianconeri è stata effettuata in uscita, con la cessione di Weston McKennie al Leeds. Il centrocampista americano si è trasferito in Premier League attraverso la formula del prestito “a fronte di un corrispettivo di € 1,25 milioni, oltre a premi fino ad un massimo di € 0,25 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi”, come comunicato dalla Juventus. Inoltre, “l’accordo prevede la facoltà da parte del Leeds di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 34,5 milioni, pagabili in cinque esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 4,5 milioni, al raggiungimento di ulteriori obiettivi”. Un’operazione complessiva che potrebbe dunque portare oltre 40 milioni di euro nelle casse del club bianconero, e nelle ultime ore è anche arrivata la cessione di Luca Pellegrini alla Lazio.

McKennie era il nome in cima alla lista dei partenti nella sessione invernale, ma in vista della prossima estate sono numerosi i big in bilico e con il futuro ancora da scrivere. L’attuale situazione societaria e tutte le vicende extra-campo, infatti, contribuiscono ad aumentare l’incertezza in casa bianconera. Diversi big potrebbero così guidare la ‘fuga’ dalla Juve.

Calciomercato Juventus, da Paredes e Di Maria a Vlahovic: tutti i big in bilico

Dalle penalizzazioni all’ipotesi peggiore, ovvero la possibile retrocessione in Serie B, sono diversi gli scenari che preoccupano la Juve e mettono in bilico il futuro dei big.

A guidare la fuga dal club bianconero potrebbe essere Dusan Vlahovic. Il bomber serbo sta già facendo parlare di sé sul mercato, con le prime sirene estere segnalate sul giocatore. Il classe 2000 è sul taccuino dei top club europei e, di fronte ad un’offerta irrinunciabile, potrebbe lasciare Torino già in estate. Salvo sorprese, lasceranno sicuramente i bianconeri i due argentini campioni del mondo, Paredes e Di Maria: il primo non sarà riscattato dal PSG, il secondo dovrebbe fare ritorno in patria al Rosario Central.

La ‘fuga’ proseguirà con ogni probabilità con Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, come noto, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e già tentato da diverse big europee a parametro zero. Inoltre, a frenare il rinnovo con la Juve sono le elevate richieste economiche del giocatore. Se la situazione extra-campo dovesse precipitare, non è da escludere nemmeno l’addio di Bremer e potrebbero arrivare assalti importanti anche per Chiesa. Pogba, invece, è “sposato con la Juve”, come annunciato in esclusiva su TV PLAY, a Calciomercato.it, da Rafaela Pimenta.