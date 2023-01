Pimenta: “Agente singolo non esiste più, contano le agenzie”. Poi l’annuncio su Pogba

Il centrocampista francese è stato convocato per la prima volta in questa stagione nell’ultimo match contro il Monza

Manca sempre meno al ritorno in campo con la maglia della Juventus di Paul Pogba. Nonostante sia tornato a Torino la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester United, un fastidioso infortunio al ginocchio rimediato ad inizio stagione lo ha tenuto negli ultimi mesi lontano dai campi.

Del futuro di Pogba e non solo, si è discusso questo pomeriggio in diretta esclusiva dall’Hotel Hilton di Roma su Calciomercato.it in onda su TV Play con la famosissima agente Rafaela Pimenta. L’avvocato che ha raccolto l’eredità sportiva di Mino Raiola dopo la scomparsa del super procuratore, ha ripercorso l’evoluzione degli ultimi tempi nel mondo delle agenzie sportive: “L’agente, che esisteva prima come one man show, non esiste più, non c’è più spazio per questo nel calcio”.

Secondo la Pimenta, infatti, la modernità ha portato cambiamenti molto importanti in relazione alle esigenze degli assistiti: “Il calcio è diventato molto più professionale, oggi un calciatore ha esigenze diverse rispetto a vent’anni fa. Il futuro sono le agenzie strutturate e molto preparate. Agente è il male del calcio? Sono d’accordo nel dire che ci sono agenti bravi e altri meno bravi, ma succede così anche con i dottori. C’è sempre il bello e brutto e bisogna sapere distinguerli”.

Calciomercato Juve, la Pimenta su Pogba: “E’ sposato con la Juve”

Nonostante i pochi movimenti delle ultime sessioni di mercato, il campionato italiano per la Pimenta è destinato a rialzarsi.

Questa la spiegazione dell’agente: “Sono ottimista, non vedo così male l’Italia. Il calcio italiano è bellissimo, è sempre stato amato ovunque. Quando ho iniziato questo lavoro nessuno voleva giocare in Premier League, tutti volevano andare in Italia. Il calcio è molto amato, state passando un periodo di difficoltà e succede. Ma se guardiamo ad esempio il lavoro che sta facendo il Sassuolo con i giovani, è veramente bello”.

Sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juve, invece, ha preferito non sbilanciarsi: “Come avvocato so quanto è brutto parlare di sentenze, qualsiasi cosa che io possa dire sarà superficiale. Non conosco a fondo la problematica, sarebbe irresponsabile da parte mia dire qualcosa. Per i ragazzi so che sicuramente danno tutto l’appoggio possibile, non solo alla società ma in generale alla legalità”.

Infine la chiosa della Pimenta su Pogba: “Se Pogba rimane a Torino? Paul è sposato con la Juve, pensiamo alla Juve”.