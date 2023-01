Juventus e Roma, contatti per Henrichs del Lipsia | ESCLUSIVO

Il laterale tedesco è reduce da una grande prestazione in casa dello Schalke 04. In passato è stato obiettivo di mercato dell’Inter

La Juventus potrebbe decidere di prendere subito un terzino destro in caso di accordo con il Leeds per Weston McKennie. Oltre a Fresneda del Real Valladolid e a Holm dello Spezia, attenzione anche a un vecchio obiettivo dell’Inter: Benjamin Henrichs.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i bianconeri hanno avviato dei contatti per il laterale tedesco in forza al Lipsia attualmente terzo in Bundesliga con 4 punti in meno della capolista Bayern.

L’Inter non ha smesso di seguirlo, ma ora è la Juventus ad aver mosso dei passi per il classe ’97 di Bocholt, nel weekend scorso autore di una grande prestazione in casa dello Schalke 04, con tanto di gol del momentaneo due a zero.

Non solo i bianconeri: come appreso da CM.IT, i riflettori su Henrichs (adattabile anche al centro della mediana) sono stati accesi pure dalla Roma.

Calciomercato Roma, Henrichs può prendere quota se esce Karsdorp

Il General manager Tiago Pinto è impegnatissimo sul fronte cessioni. In primis di Zaniolo, che vuole il Milan. Ma non meno importante sarebbe quella di Karsdorp, un separato in casa dalle famose dichiarazioni di Mourinho post Sassuolo. L’olandese ha estimatori in Premier come qui in Italia, vedi il Monza, tuttavia per la sua partenza occorre che la Roma abbassi le sue pretese economiche.

In caso di cessione dell’ex Feyenoord, il nome di Henrichs avrebbe possibilità di diventare una pista concreta per la fascia destra giallorossa. Il Lipsia può aprire alla vendita del classe ’97 tedesco, assistito dall’ex Ds del Bayern Monaco Bayern Christian Nerlinger, considerato che non è fra gli intoccabili di Marco Rose.