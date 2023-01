Milan, perché Zaniolo non è convinto del Bournemouth

Il Bournemouth bussa alla porta della Roma con un’importante offerta per Nicolò Zaniolo. Tutti gli aggiornamento sul futuro del giallorosso

Nicolò Zaniolo è il nome più caldo dell’ultima settimana di calciomercato invernale. Dopo la rottura con la Roma, si è fatto avanti il Milan di Maldini e Massara.

Come raccontato da Calciomercato.it, Zaniolo continua a spingere per la soluzione rossonera: il classe 1999 ha sempre esternato il desiderio di rimanere in Serie A ed è stuzzicato dalla maglia del Milan campione d’Italia. A Milano troverebbe anche un suo grande estimatore come Ricky Massara. È stato il dirigente rossonero a volerlo a Roma ed è lui a sponsorizzarne l’arrivo a Milanello. La Roma e Tiago Pinto, però, non hanno alcuna intenzione di fare sconti e continuano a chiedere 35 milioni di euro, con il Milan disposto ad investirne non più di 25. C’è ancora distanza economica tra le parti e va trovata l’intesa anche sulla formula dell’affare. Il club giallorosso, infatti, vuole una cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto non vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi. Intercettato ieri da CM.IT all’uscita dall’U Power Stadium – dove ha assistito alla finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Fiorentina – l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha così chiosato alla domanda relativa allo stato attuale della trattativa per il passaggio di Zaniolo in rossonero: “Non ci sono novità”. Nel frattempo, irrompe anche il Bournemouth dalla Premier League.

Calciomercato Milan, l’offerta del Bournemouth per Zaniolo: il giocatore vuole i rossoneri

Il club inglese ha presentato nelle ultime ore un’offerta ufficiale per l’esterno giallorosso.

La proposta è di 30 milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Un’offerta che, al contrario dei primi approcci del Milan, soddisfa le richieste della società giallorossa. Se nelle prossime ore il club rossonero non dovesse raggiungere queste condizioni, la Roma è pronta a chiudere l’accordo con il Bournemouth, lasciando la decisione al giocatore. Decisiva, infatti, sarà la volontà di Zaniolo, che non è convinto della destinazione inglese e continua a spingere per quella rossonera. Vi terremo aggiornati.