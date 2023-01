Affare Zaniolo-Milan, l’agente non si sbilancia: “Nessuna novità” | VIDEO CM.IT

Il futuro di Zaniolo continua a catalizzare l’attenzione mediatica: le parole di Vigorelli sul futuro del suo assistito.

Saranno i giorni di Nicolò Zaniolo. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il 22 della Roma ha esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria. Le parole di Tiago Pinto, a cui hanno fatto seguito a stretto giro di posta quelle di José Mourinho, hanno contribuito a certificare la presa di posizione importante da parte dei giallorossi.

Il futuro del 22 della Roma, però, continua ad essere un vero e proprio intrigo. Dopo i sondaggi effettuati da diversi club di Premier, Tottenham in testa, negli ultimi giorni ha ripreso quota l’ipotesi Milan. Tiago Pinto, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede 35 milioni di euro, con il Milan disposto ad investirne non più di 25. La sensazione è che ci sia ancora tanto da lavorare, anche sulla formula con la quale imbastire la trattativa, con la Roma che vuole intavolare una cessione a titolo definitivo o al massimo spuntare un prestito con obbligo non vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Intercettato dai microfoni di calciomercato.it all’uscita dall’U Power Stadium – dove ha assistito alla finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Fiorentina, l’agente di Zaniolo – Claudio Vigorelli – ha così chiosato alla domanda relativa allo stato attuale della trattativa per il passaggio di Zaniolo in rossonero: “Non ci sono novità“. Vigorelli poi non ha risposto a chi gli ha chiesto se, ora come ora, Zaniolo sia più vicino al Milan.