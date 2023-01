Assalto al terzino coi soldi di McKennie: Fresneda non è solo | CM.IT

La Juventus e il Leeds trattano per la cessione di McKennie e parte dell’eventuale incasso potrebbe essere speso per un esterno destro

Mancano, ormai, pochissimi giorni alla chiusura invernale della sessione del calciomercato, precisamente cinque escludendo la giornata odierna. E prima del finale, qualcosa inizia a muoversi, finalmente.

Ad incendiare queste ultime ore il mercato è la questione riguardante Nicolò Zaniolo. Il calciatore ha chiesto alla Roma di essere ceduto, con i giallorossi che hanno chiuso la trattativa per un possibile rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2024) e sono pronti ad ascoltare offerte alle loro condizioni: cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Il 23enne polivalente calciatore, come raccontato nelle scorse settimane, ha espresso la volontà di restare in Serie A, nonostante le sirene che arrivano dalla Premier League, e ha messo il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli in cima alla lista delle sue preferenze.

Allo stato attuale, però, c’è distanza tra i club per quanto riguarda la valutazione e la formula dell’eventuale trasferimento, ma le parti continuano a trattare per cercare una soluzione che soddisfi tutti. Ma c’è anche la Juventus che si è messa in moto, nonostante la penalizzazione di quindici punti in classifica e una situazione delicata extra campo da continuare a seguire con attenzione. Vi abbiamo parlato ieri dell’interesse del Leeds per Weston McKennie, certificando anche le distanze esistenti tra le parti. Anche in questo caso, i colloqui vanno avanti per arrivare ad un accordo entro pochi giorni. E, se dovesse arrivare la fumata bianca, la Juve potrebbe investire parte del gruzzoletto per regalare ad Allegri un esterno destro che possa far rifiatare Juan Cuadrado.

Fresneda, le sirene della Premier e la pista italiana

Da tempo, vi parliamo della pista che porta a Ivan Fresneda, 18enne calciatore di proprietà del Valladolid del Ronaldo brasiliano. La concorrenza per la Juventus è tanta, ma il club spagnolo attende ancora proposte concrete: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Arsenal, Newcastle e, soprattutto, Borussia Dortmund, continuano a manifestare un forte interesse, ma nessuna di queste squadre è vicina a chiudere col Valladolid. Un assist alla Juve che, prima di potersi muovere, deve attendere l’eventuale cessione di McKennie.

Altro nome accostato ai bianconeri è quello di Emil Holm, 22enne calciatore dello Spezia di Luca Gotti osservato diverse volte da vicino dagli scout del club piemontese. Dopo la cessione di Kiwior all’Arsenal, però, il club ligure non appare intenzionato a privarsi di un altro elemento così importante a metà stagione. E l’entourage del calciatore non è stato informato, allo stato attuale, della possibilità di un trasferimento immediato alla Juventus. Dunque, tutto è in divenire, ma i giorni che mancano al gong finale del calciomercato di riparazione sono sempre meno.