CM.IT | Juve-McKennie e il richiamo della Premier: le ultime sul centrocampista

Non solo campo e situazioni societarie per la Juventus che resta attiva anche in ottica calciomercato. Le ultime sul futuro di Weston McKennie

Lo tsunami penalizzazione ha travolto la Juventus, che si è vista decurtare ben 15 punti dalla classifica generale di Serie A, vedendosi così costretta a ridimensionare anche i propri obiettivi. In campo Allegri cerca la miscela giusta, mentre al di fuori restano vive anche tematiche relative al calciomercato.

I bianconeri sono reduci dal pirotecnico pareggio per 3-3 casalingo contro l’Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato. Un risultato che soddisfa solamente a metà vista la forte esigenza di incamerare punti da parte di Milik e soci. Titolare ed in campo per tutta la gara dello Stadium anche Weston McKennie, impiegato in partenza da esterno destro a tutta fascia. Una prestazione ancora una volta non troppo esaltante per il centrocampista statunitense che è anche tra quelli che più potrebbero smuovere il mercato dei bianconeri in uscita. A proposito dell’ex Schalke 04, nelle scorse ore si era parlato di un eventuale trasferimento in Premier League.

Calciomercato Juventus, situazione McKennie: c’è distanza col Leeds

Fari puntati da parte del Leeds United su McKennie che però non è così vicino ad approdare tra le fila della società britannica.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ad ora, c’è distanza tra la Juventus e il club di Premier League per il centrocampista americano classe 1998. Fonti inglesi infatti danno per lontano l’approdo al Leeds del calciatore texano, fermo restando che i discorsi sul futuro proseguono.

McKennie in questa stagione ha collezionato finora 21 presenze totali tra campionato e coppe, condite da tre gol e due assist, per un minutaggio comunque consistente da oltre 1500 minuti.

Ecco il tweet con le ultime informazioni su Weston McKennie: