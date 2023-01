CM.IT | Juventus, caccia al nuovo Bonucci: sfida totale all’Inter

Capitan Bonucci non dà le certezze di un tempo ed è alle prese con gli infortuni: la Juventus è a caccia di un centrale difensivo sul mercato

La Juventus attende l’insediamento del nuovo Consiglio d’amministrazione, prima eventualmente di fiondarsi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Difficilmente ci saranno ‘botti’ in entrata – come successo un anno fa con l’arrivo di un certo Dusan Vlahovic – dalle parti della Continassa, anche se il tecnico livornese preme per un innesto sulla corsia destra in alternativa a Cuadrado, quest’ultimo destinato a lasciare Torino a fine stagione. La Juve è in emergenza in quel settore di campo, tanto che Allegri ha adattato McKennie come quinto di centrocampo per supplire all’assenza del colombiano. Maehle, Fresneda e Karsdorp restano sul taccuino del Ds Cherubini, anche se l’attenzione dell’area tecnica bianconera è rivolta anche alle strategie per la prossima estate. La ‘Vecchia Signora’ è alla ricerca di un difensore centrale, considerando anche gli stop per infortunio accusati da capitan Bonucci. Anche in questa stagione l’esperto centrale si è dovuto fermare per diverso tempo ai box, con Danilo e Bremer costretti agli straordinari.

Calciomercato Juventus, Bonucci non dà certezze: Kiwior in cima alla lista

Gatti non si è dimostrato ancora totalmente all’altezza di una grande come la Juventus, con Allegri che ha dovuto adattare (peraltro con buoni risultati) Alex Sandro da braccetto sinistro della difesa a tre dopo il cambio di modulo.

Il futuro di Rugani resta incerto, con l’ex Empoli che in caso di permanenza a gennaio potrebbe comunque salutare la compagnia in estate. Come raccolto da Calciomercato.it c’è soprattutto una traccia sotto la lente d’ingrandimento dell’area tecnica juventina e che porta a La Spezia, nello specifico a Jakub Kiwior. Il polacco classe 2000 (che sotto la Mole ritroverebbe i connazionali Szczesny e Milik) si sta mettendo in grande evidenza con la maglia dei liguri e anche al Mondiale ha ben figurato con la casacca della propria selezione. Gli osservatori bianconeri lo hanno seguito in diverse circostanze negli ultimi mesi, ultima delle quali nella sfida del 4 gennaio con l’Atalanta. Lo Spezia valuta il suo gioiello intorno ai 15 milioni di euro, anche se la Juventus dovrà vedersela contro un agguerrita concorrenza visto l’interesse della altre big italiane (Inter, Milan e Napoli) e di alcune società di Premier League.

Oltre Kiwior, sempre in occasione del recente match tra Spezia e Atalanta, gli scout della ‘Vecchia Signora’ hanno seguito da vicino la prestazione di Giorgio Scalvini, altro baby sul taccuino di Cherubini e Allegri. Anche qui folta la concorrenza sul difensore, senza contare il prezzo di partenza per strapparlo alla ‘Dea’ di Gasperini: 40 milioni di euro. Scalvini piace soprattutto all’Inter se Skriniar non dovesse firmare il rinnovo, così come potrebbe esserci un nuovo Derby d’Italia sul mercato anche per Smalling. Tra i difensori centrali che vanno in scadenza il prossimo 30 giugno, è l’inglese della Roma l’occasione che stuzzica maggiormente la ‘Vecchia Signora’. Smalling e il sodalizio giallorosso non si sono ancora stretti la mano per il rinnovo dell’ex Manchester United, con la Juve che rimane vigile alla finestra in attesa degli eventi. Il dopo Bonucci è già iniziato alla Continassa.