CM.IT | La Juve e Allegri salutano Cuadrado: Marotta non ne approfitta

Juan Cuadrado è destinato a lasciare la Juventus dopo otto stagioni: rinnovo sempre più lontano, il colombiano è in scadenza a giugno con la ‘Vecchia Signora’

La Juventus si presenterà al fondamentale crocevia contro il Napoli senza diversi alfieri nell’attesissimo anticipo di campionato in programma venerdì sera al ‘Maradona’.

Oltre a Pogba, Vlahovic e capitan Bonucci, anche Juan Cuadrado sarà costretto a marcare visita. Il nazionale colombiano è alle prese con un problema al ginocchio ormai da diverse settimane e il suo rientro in campo è slittato rispetto alla tabella di marcia prevista in un primo momento. Massimiliano Allegri sperava di riavere già al ritorno dopo la lunga sosta per il Mondiale l’ex Chelsea e Fiorentina, speranza invece subito riposta nel cassetto con il laterale che in questo inizio di 2023 ha già saltato le gare con Cremonese e Udinese in Serie A. Il tecnico bianconero è stato costretto per l’emergenza sulla destra a ‘spremere’ Cuadrado nella prima parte di stagione, con il classe ’88 che ha disputato la sua ultima partita (90 minuti) nel successo per 3-0 contro la Lazio.

Calciomercato Juventus, Cuadrado verso l’addio: anche l’Inter è lontana

Cuadrado sta lavorando intensamente alla Continassa con un programma personalizzato per mettersi alle spalle definitivamente i guai al ginocchio e tornare a prendersi il suo posto sulla destra già dopo la metà di gennaio.

Il colombiano però finora non ha convinto e prosegue nella sua fase calante. Il rendimento non è certamente quello di un tempo ed inevitabilmente la dirigenza della Continassa si sta guardando attorno per trovare un degno sostituto in vista della prossima stagione. Sì perché – a meno di colpo di scena – Cuadrado è destinato in estate a salutare dopo otto stagioni la ‘Vecchia Signora’ a parametro zero. La Juve, dopo il rinnovo automatico del contratto, spingeva per abbassare fin da subito l’ingaggio del giocatore e spalmarlo per un altro anno.

Proposta respinta dall’entourage del laterale destro, che invece punta a conservare l’attuale stipendio da 5 milioni di euro netti all’anno, oltre 9 milioni al lordo. Cifra che non rientra nei parametri della nuova Juventus, che vuole abbassare i costi del bilancio e continuare a puntare sulla linea verde. L’Al-Nassr di Ronaldo e la MLS statunitense hanno sondato il terreno per Cuadrado, che difficilmente resterà in Italia con queste pretese. Non è un mistero infatti il ‘debole’ per l’esterno colombiano di Marotta, che nell’estate 2017 lo portò sotto la Mole. Ma 9 milioni di euro lordi a stagione, per un giocatore che il prossimo maggio compirà 35 anni, non sono sostenibili al momento per i conti dell’Inter e di Zhang. E neanche per le casse della Juventus, che ha deciso di voltare pagina e guardare oltre Cuadrado sul binario destro.