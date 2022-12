CM.IT | Cuadrado tiene sulle spine Allegri: la Juve volta pagina

La Juventus prepara la ripresa del campionato alla Continassa. Cuadrado lavora fuori dal gruppo e il suo futuro è sempre più lontano dai bianconeri

La Juve si è ritrovata mercoledì, dopo le due settimane di pausa concesse da Massimiliano Allegri, per prepararsi alla ripresa del campionato fissata il 4 gennaio, quando i bianconeri saranno impegnati nella trasferta in casa della Cremonese.

Il tecnico e la squadra sono tornati alla Continassa sotto un clima particolare, ma vogliono mettere in disparte il più possibile le note vicende extra campo che coinvolgono la ‘Vecchia Signora’ e continuare la striscia vincente in Serie A (sei successi consecutivi prima della sosta). Se Allegri sorride per Danilo e Alex Sandro che hanno smaltito i rispettivi acciacchi con il Brasile, a tenere sulle spine l’allenatore toscano sono le condizioni di Juan Cuadrado. Il colombiano sta faticando più del dovuto in questa stagione e accusa dei fastidi al ginocchio sinistro che lo stanno costringendo ad allenarsi lontano dal gruppo negli ultimi giorni. Allegri, vista l’emergenza a destra, ha dovuto spremere l’ex Chelsea e Fiorentina nelle settimane prima della pausa Mondiale e con il suo staff hanno programmato un lavoro personalizzato per il giocatore per averlo al meglio per la ripresa del campionato.

Calciomercato Juventus, Cuadrado verso l’addio: c’è una priorità per Allegri

Cuadrado per 7-10 si sottoporrà a sedute individuali e specifiche, saltando l’amichevole di lusso del 17 dicembre a Londra contro l’Arsenal, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili per la sfida con la Cremonese.

Insieme al laterale colombiano lavora sempre a parte anche Paul Pogba: per il francese si procede con la massima cautela e un suo ritorno già per la gara di Cremona appare ad oggi complicato. Intanto, considerando le poche alternative sul binario destro, la dirigenza juventina è alla ricerca di una soluzione per accontentare Allegri sul mercato invernale e la priorità resta Maehle dell’Atalanta, mentre la soluzione Karsdorp non scalda troppo il mister bianconero. Tornando a Cuadrado e agli scenari sul futuro, il rinnovo del classe ‘88 (in scadenza di contratto a giugno) non è al momento tra le priorità di Cherubini e dell’area tecnica, considerando anche le somme in ballo per ingaggio e commissioni. L’entourage del terzino vuole trattare sulle cifre attuali: 5 milioni netti a stagione (oltre 9 al lordo) sono però una richiesta fuori portata per la Juventus.

A questo si aggiunge lo status di Cuadrado, in fase calante specialmente sul piano atletico e non più intoccabile perciò nello scacchiere di Allegri. La ‘Vecchia Signora’ sembra orientata a voltare pagina sul binario destro la prossima estate, con l’avventura sotto la Mole del 34enne colombiano – a meno di sorprese o dietrofront – è destinata probabilmente a chiudersi dopo otto stagioni.