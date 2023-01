Milan-Leao: volontà e fiducia chiara, ma restano nodi da sciogliere

In casa rossonera si continua a trattare per il prolungamento del contratto del portoghese ma i restano alcuni dubbi

Le buone notizie relative al rientro di Mike Maignan hanno allontanato ancora di più la possibilità dell’arrivo di un nuovo portiere. Questi solitamente sono i giorni del calciomercato di riparazione ma in casa Milan, difficilmente succederà qualcosa di davvero importante.

Per i rossoneri gennaio può essere il mese della separazione anticipata da Bakayoko ma è soprattutto il mese delle trattative per i rinnovi. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno spinto il piede sull’acceleratore, riuscendo a chiudere il discorso Ismael Bennacer. Ora avanti con Rafael Leao e poi con Olivier Giroud.

L’obiettivo della dirigenza non è cambiato, c’è la ferma volontà di trovare, il prima possibile, una soluzione alle due pratiche. Per il portoghese i contatti, infatti, continuano giornalmente: è l’affare più complicato, in cui serve trovare la quadra con i vari protagonisti chiamati in causa. Ma c’è fiducia e la situazione non è cambiata. Il padre, l’avvocato e chiaramente Jorge Mendes: tutti giocano un ruolo chiave in questa vicenda. Un summit in sede tra l’entourage del giocatore e il Milan è auspicabile da tempo. Questi sono chiaramente i giorni buoni per un faccia a faccia ma, al momento, non risultano date fissate e di conseguenza nessun incontro saltato.

Calciomercato Milan, il punto sul rinnovo di Leao

La voglia di Milan da parte di Leao, ribadita pubblicamente anche da Maldini, non è cambiata ma i nodi (vecchi) da sciogliere continuano ad esserci, a partire dalla clausola rescissoria.

Il club rossonero vorrebbe eliminarla ma che si accontenterebbe di mantenere quella attuale da 150 milioni di euro. L’entourage di Leao, chiaramente, spinge per abbassarla, per avere una via di fuga più semplice. E’ vero che oggi il portoghese ha dato priorità ai rossoneri, che sono pronti a mettere sul piatto un’offerta superiore ai sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus, ma sullo sfondo restano i club inglesi, che hanno la forza economica per riuscire, prima o poi, a strappare Leao al Milan. Il Chelsea ha dirottato le proprie attenzioni altrove ma in futuro potrebbe tornare alla carica.