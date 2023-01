Milan-Leao, la strada è tracciata: il punto sul rinnovo

Il prolungamento del contratto del portoghese tiene in ansia i tifosi rossoneri. Ecco come stanno le cose

Sono giorni di attesa per il rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese e il Milan non sono mai stati così vicini come in questo momento.

Nell’ultima settimana è cresciuta la fiducia per una firma sul contratto, che in certi momenti, è sembrata davvero lontana. In realtà Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sempre manifestato fiducia, anche quando tutto sembrava in salita.

Le difficoltà della trattativa ve le abbiamo raccontate ma la speranza della dirigenza rossonera è stata sempre quella che alla fine la volontà di Leao potesse fare la differenza. Il calciatore non ha mai nascosto il desiderio di rimanere in rossonero, di continuare a giocare per il mister, Stefano Pioli, che lo ha fatto diventare grande. A Milano sta benissimo, così come con i compagni, senza dimenticare il feeling con tifosi.

Certezze queste, che altrove potrebbe perdere. Il Mondiale, vissuto da riserva, ha confermato che in questo momento non c’è davvero nulla meglio del Milan. La testa è dunque solo ai colori rossoneri.

Calciomercato Milan, futuro Leao: i rossoneri premono sull’acceleratore

La volontà di rimanere al Milan è stata ribadita anche al proprio entourage, chiamato a trovare un accordo con Paolo Maldini e Frederic Massara.

In questi giorni i contatti sono stati frequenti: la dirigenza rossonera, che ha maggiore libertà di manovra – come testimonia l’accordo per Bennacer – ha confermato la volontà di fare un importante sacrificio per tenersi stresso Leao, con un’offerta che supera i sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Un’offerta che lo renderebbe il giocatore più pagato in rossonero. Il Milan si augura di poter raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile, consapevole delle difficoltà dovute alla presenza di più attori chiamati in causa: il padre è già da qualche giorno a Milano in attesa di novità; l’avvocato, Ted Dimvula, che ha incontrato un paio di volte la dirigenza, è pronto per un nuovo confronto. Infine, sullo sfondo, c’è sempre la figura di Jorge Mendes.

Va trovata la giusta quadra, forti della volontà di Leao e di un’offerta importante. La multa da versare nelle casse dello Sporting, che ha rallentato non di poco la fumata bianca, non è oggetto di trattativa. Lo è invece la clausola rescissoria, che il Milan avrebbe voluto eliminare, ma si accontenterebbe di mantenere l’attuale, da 150 milioni di euro. Un ostacolo non certo insormontabile ma è evidente che l’entourage vuole mantenersi una via di uscita qualora i club inglesi decidessero di fare davvero sul serio. Oggi il Chelsea, che in estate, è stata l’unica squadra a muoversi seriamente ha virato altrove (mettendo le mani su Joao Felix), in futuro chissà…