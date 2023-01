Tutto fatto per Joao Felix: in città per visite e firma

Da tempo fuori dai piani dell’Atletico, negli ultimi mesi il talento portoghese era stato accostato anche alle big di Serie A

Joao Felix lascia l’Atletico Madrid, col quale era da tempo in rotta. Con Simeone non c’era feeling, così l’asso portoghese aveva chiesto di andar via già nel calciomercato di gennaio. E alla fine è stato accontentato, dopo lunghe discussioni con i maggiori club d’Europa.

In questi mesi è stato accostato spesso anche alle big di Serie A, dalla Juventus al Milan passando per l’Inter, ma era evidente fin da principio – visti i costi di una eventuale operazione – che ci fossero zero chance di vederlo approdare in Italia

Il futuro prossimo del classe ’99 sarà in Inghilterra, in Premier League. Tutto fatto con il Chelsea, che negli ultimissimi giorni ha lavorato sotto traccia anticipando la concorrenza interna rappresentata da Manchester United e Arsenal, quest’ultima sempre più vicina a Mudryk dello Shakhtar.

Aggiungo: il Chelsea era da tempo sulle tracce del giocatore, e in questo periodo ha lavorato sotto traccia — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 9, 2023

Come riporta ‘Marca’, Felix è sbarcato a Londra per le visite mediche e la firma sul contratto. L’operazione è stata chiusa in prestito secco oneroso, con il club di Todd Boehly che si farà carico di più della metà del suo complessivo stipendio (11 milioni) da qui a giugno.