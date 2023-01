CM.IT | Nuova stella in Premier: l’Arsenal accelera per Mudryk

La Premier League si avvicina sempre di più a mettere le mani su uno degli astri nascente del calcio europeo: le ultime su Mudryk

“London Calling” cantavano i The Clash, un richiamo quello della città londinese che tende ad essere irresistibile, anche nel mondo del calcio. La capitale inglese è l’ombelico del mondo per quanto riguarda il football e i prati verdi dei suoi campi sono sempre più ammantati di stelle. La prossima potrebbe essere Mykhailo Mudryk.

Sulle pagine di Calciomercato.it ve ne parliamo da molti mesi del talento ucraino, un esterno d’attacco di grande gamba ed esplosività, che sa abbinare una tecnica sopraffina a doti atletiche non indifferenti. Le prime news riguardo al classe 2001 risalgono addirittura alla scorsa estate, quando diversi club di Serie A avevano addocchiato Mudryk e avrebbero potuto aggiudicarselo a cifre molto inferiori rispetto a quelle attuali. Ora, invece, è la Premier League ad essere sempre più vicina all’ultima gemma uscita dal vivaio dello Shakhtar: l’Arsenal sta accelerando per chiudere.

CM.IT | Arteta pronto ad abbracciare Mudryk: Arsenal e Shakhtar stanno limando i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Arsenal e lo Shakhtar Donetsk stanno limando dei dettagli per riuscire a confezionare il passaggio di Mykhailo Mudryk in Premier League.

L’accordo tra i due club non è ancora totale, ma i dialoghi sono entrati in una fase più avanzata e la volontà è quella di riuscire a trovare una quadra per l’operazione. I ‘Gunners’ sono una destinazione gradita al giocatore, che troverebbe in Mikel Arteta anche un tecnico ideale per continuare il percorso di crescita intrapreso con lo Shakhtar. Al vaglio tra le due società ci sarebbero i bonus a favore del club ucraino, così come non è ancora da escludere la possibilità che sia inserita una percentuale sulla futura rivendita.

La genesi di questa operazione parte da lontano, dalle missioni degli osservatori dell’Arsenal per visionare Mudryk fino all’accelerazione arrivata nel mese di novembre: ora potrebbe essere arrivata la svolta tanto attesa da Arteta. Non si registrano, invece, novità su un possibile inserimento del Chelsea nell’operazione: i ‘Blues’, al momento, sono concentrati su altri obiettivi di mercato. Dopo essere stato eletto come miglior giocatore del 2022 da parte dei tifosi dello Shakhtar, il classe 2001 potrebbe iniziare il proprio 2023 con una nuova maglia e nel campionato più importante del mondo.