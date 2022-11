CM.IT | Blitz per Mudryk, la super offerta spiazza la Juventus

Accelerazione importante e possibilità di chiudere l’affare una cifra notevole: per Mudryk c’è la svolta decisiva

E’ tra gli uomini mercato, i talenti più ambiti dalle big europee. Parliamo di Mykhaylo Mudryk, 21 anni, fiore all’occhiello dello Shakhtar Donetsk.

Otto gol e sette assist nelle quindici partite stagionali con le tre reti messe a segno in Champions che ne certificano lo status di campione in erba. Non sorprende allora che il suo nome sia finito in cima alla lista degli obiettivi delle principali società europee. Tra queste c’è anche la Juventus, interessata al talento ucraino, ma costretta a fare i conti con la concorrenza agguerrita. Da questo punto di vista, come appreso da Calciomercato.it, si registra un’accelerazione importante che potrebbe presto definire il futuro di Mudryk.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, è confermato il forte interesse dell’Arsenal per il 21enne esterno sinistro dello Shakhtar. I Gunners hanno presentato un’offerta al club ucraino e sono ora in attesa di risposta.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal preme per Mudryk

Del resto i ‘Gunners’ stanno lavorando da mesi all’acquisto di Mudryk e ora la trattativa potrebbe entrare nella fase decisiva. Le indiscrezioni parlano di una cifra intorno ai sessanta milioni di euro, non troppo lontana dalla valutazione che ne va la società di Donetsk. Del resto il 21enne rappresenta il miglior calciatore al momento dello Shakhtar e il vice-direttore sportivo della società ucraina Carlo Nicolini ne ha parlato in termini entusiasti a Calciomercato.it su Tv Play.

“Non siamo obbligati a vendere – le sue parole durante l’intervista -non vogliamo sparare cifre che non sono realistiche. Ma in questa squadra, lui è il più determinante. Se si vogliono prendere certi calciatori che fanno la differenza nei top club ci vogliono anche i soldi giusti”. L’Arsenal, come praticamente tutte le squadre di Premier, è tra le società che può permettersi certe cifre e l’offerta è stata recapitata allo Shakhtar Donetsk. Si attende la risposta ma il futuro per Mudryk può parlare inglese.