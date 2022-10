Le parole del vice direttore sportivo dello Shakhtar in merito al futuro del suo talento migliore

Anche ieri è stato protagonista di una super partita. Un gol da vero campione per la nuova stella dello Shakhtar Donetsk, con il quale è arrivato il pareggio in Champions League contro il Celtic.

Mykhaylo Mudryk è l’astro nascente dell’Ucraina. Il calciatore, che in stagione ha realizzato sei gol e sette assist, in undici partite, è finito nel mirino dei grandi club. Per strapparlo allo Shakhtar serviranno davvero tanti soldi.

Carlo Nicolini, vice del direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TVPLAY, non ha alcun dubbio: “Su di lui ci sono i fari puntati, ma dico che le italiane arrivano sempre dopo – afferma il vice di Darjo Srna -. Ora è facile osservarlo, ma era possibile farlo prima. Le italiane portano proposte basse, non ci sediamo neanche per trattare. Ci sono tante candidate inglesi, c’è la spagnola di turno, la francese di turno, ma ora ci vogliono cifre giuste per portarlo via. Insieme a Mbappè, Leao e Vinicius, Mudryk è il giocatore più forte in quel ruolo“.

Tanti soldi per Mudryk – “Bastano 40 milioni per acquistarlo? Noi a queste cifre non parliamo. Neanche per cinquanta, non chiamiamo neanche il presidente per comunicare l’offerta. Noi valutiamo Mudryk più di Antony del Manchester United, pagato 100 milioni. Galleggia tra Arsenal e Manchester City? Sono due squadre che si sono interessate al giocatore. Ma ci sono anche altri club che possono spendere subito. Noi non non siamo obbligati a vendere, non vogliamo fare fenomeni. Non vogliamo sparare cifre che non sono realistiche. Ma in questa squadra, lui è il più determinante. Se si vogliono prendere certi calciatori che fanno la differenza nei top club ci vogliono anche i soldi giusti“. Mudryk in estate è stato accostato soprattutto alla Juventus.

Serie A | Non solo Mudryk, nuovi talenti dallo Shakhtar: parla Nicolini

Lassina Traoré – “E’ un calciatore fortissimo – prosegue Nicolini – sta tornando ora ai suoi livelli. Ovviamente, Lassina Traoré ha una valutazione diversa da Mudryk: ha una storia diversa dietro, ha un mercato diverso”.

Consigli per gli acquisti – “Consiglio il nostro portiere della nazionale Trubin, al secondo anno in Champions League, non ci sono profili giovani più forti; Bondar, campione del mondo Under 20 di circa 22 anni, un difensore centrale fortissimo; Sudakov è un 2002 e gioca come Iniesta; Bondarenko è capitano U21. Sono tutti giocatori che giocano ogni tre giorni e hanno vinto campionati”.