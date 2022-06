CM.IT | Mudryk e Dovbyk intrigano la Serie A: intreccio tra Juve e Torino

Mudryk e Dovbyk hanno stregato la Serie A e potrebbero impattare anche sul mercato della Juventus: le ultime di Calciomercato.it

Talenti made in Ucraina, che hanno brillato con la maglia della propria nazionale e ora hanno stregato la Serie A: stiamo parlando di Mykhaylo Mudryk e Artem Dovbyk.

Il primo a prendersi dei titoloni sulle prime pagine dei giornali di italiani è stato il biondo classe 2001, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. E questo perché è stata la Juventus a sondare il terreno per l’esterno d’attacco, uno dei principali gioielli della nazionale ucraina. La sua situazione non è mutata rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane su Calciomercato.it, il Bayer Leverkusen continua ad essere in pole position per il suo trasferimento. Alla fine, a raggiungere il campionato italiano potrebbe essere il bomber del Dnipro: bagarre in Serie A per Dovbyk.

CM.IT | Mudryk verso la Bundes, Dovbyk accende il Torino: anche la Juve osserva

Mentre il futuro di Mudryk appare sempre più a tinte teutoniche, quello di Artem Dovbyk potrebbe essere in Serie A. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Torino di Juric sta trattando con il Dnipro e con l’entourage del giocatore per riuscire a portarlo in Italia. Artem è una prima punta molto fisica, forte del suo metro e ottantanove di altezza, che potrebbe raccogliere l’eredità di Andrea Belotti nell’attacco granata. Nelle ultime 8 gare con la nazionale ucraina Dovbyk ha timbrato il cartellino quattro volte, dimostrando tutto il suo potenziale offensivo.

Attenzione, però, che i granata non sono l’unico club italiano a corteggiare il colosso che con il Dnipro ha segnato 14 gol in 17 partite di campionato, impreziosite anche da 5 assist. Diversi altri club di Serie A, tra cui il Bologna, stanno lavorando per arrivare a Dovbyk. Proprio con gli emiliani potrebbe esserci un intreccio che coinvolgerebbe l’altro lato del capoluogo piemontese: in caso di arrivo dell’attaccante ucraino, il Bologna potrebbe lasciar partire Arnautovic. L’austriaco, infatti, rappresenta uno dei profili vagliati dalla Juventus per il ruolo di vice Vlahovic. Ora Mudryk e Dovbyk si stanno godendo le vacanze, in attesa di notizie dal proprio entourage e con Bundesliga e Serie A ad attenderli.