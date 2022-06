CM.IT | Non solo Di Maria, un gioiello si allontana dalla Juve

La Juve lavora alle alternative a Di Maria, ma per uno dei gioielli rischia di essere già troppo tardi

Il sogno di qualificarsi ai prossimi Mondiali è svanito a Cardiff per l’Ucraina, sconfitta nella finale playoff dal Galles di Gareth Bale.

Gli ucraini, però, possono sorridere perché una nuova stellina si affaccia al grande calcio europeo: si tratta di Mykhaylo Mudryk, classe 2001 che di lavoro fa impazzire le difese avversarie. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus ha messo gli occhi sul nazionale ucraino attualmente in forze allo Shakhtar Donetsk e autore di 2 gol e 6 assist in stagione. L’interesse dei bianconeri, però, rischia di essere tardivo, mentre l’affare Angel Di Maria non ha ancora avuto la sua fumata bianca conclusiva.

CM.IT | Niente Juventus, Mudryk a un passo dal Leverkusen

Certe idee di mercato si tramutano in operazioni e colpi in grado di regalare grandi emozioni, altre invece sono destinate a rimanere tali. Secondo quanto raccolto dalle nostre fonti, l’interessamento della Juventus per Mykhaylo Mudryk non si tramuterà in un matrimonio questa estate. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, il classe 2001 nella prossima stagione giocherà in Bundesliga. L’accordo tra lo Shakhtarwz e il Bayer Leverkusen è pressoché totale e l’operazione è in dirittura d’arrivo.

Su Mudryk si è registrato l’interesse anche di un altro club italiano, con anche la Roma che in passato si è affacciata sul gioiello ucraino. Il prossimo capitolo della sua carriera, come detto, sarà in Bundesliga, con la speranza che la Serie A torni a bussare in futuro.