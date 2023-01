Tutti pazzi per Mudryk: il suo futuro tra Premier e il sogno Serie A

Mychaylo Mudryk è un talento cristallino che ha stregato tutti, anche grandi club della Serie A: ecco qual è la sua situazione al momento

Ci sono giocatori che più di ogni altro possono incidere sulle sorti di un campionato o di una competizione internazionale. Calciatori in grado di fare la differenza con le proprie giocate, elevati allo status di stelle da critica e tifosi. Uno di questi potrebbe essere Mychaylo Mudryk.

L’Ucraina da diversi mesi a questa parte è sulle prime pagine dei giornali per il dramma che si sta consumando dentro i propri confini, ma prima quando si parlava di Ucraina in giro per l’Europa lo si faceva per lo Shakhtar Donetsk. Il club ucraino, da molti anni, dà sfoggio di sé nei principali palcoscenici europei ed i propri talenti vengono ambiti dai grandi club del calcio mondiale. L’ultimo di questa gloriosa tradizione è proprio Mudryk: ecco qual è la sua situazione.

Mudryk gioiello carissimo: 100 milioni per convincere lo Shakhtar Donetsk

Sulle pagine di Calciomercato.it ne parliamo da tempi non sospetti, quando ancora Mudryk rappresentava un’occasione per i club italiani: ora è considerato un astro nascente del calcio europeo ed è ambito dalla Premier League.

Ai microfoni di TV PLAY, il vice-direttore sportivo dello Shakhtar Carlo Nicolini ci ha fatto un quadro chiaro della situazione del gioiello classe 2001. Il club ucraino, nonostante il paese non stia vivendo un momento semplice, non ha necessità di cedere i propri pezzi pregiati: proprio per questo motivo, quindi, per riuscire a portarlo via serve una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

Club italiani come la Juventus e il Napoli restano interessati a Mudryk, ma difficilmente potranno competere con le offerte che arrivano e arriveranno dalla Premier League. Al momento, è l’Arsenal il club più interessato all’ucraino e quello che più di ogni altro sta provando a convincere lo Shakhtar. Attenzione, però, anche al Chelsea: i ‘Blues’ stanno rivoluzionando il proprio roster, aggiudicandosi alcuni dei migliori talenti europei. Nel mirino del club londinese ci sarebbe anche Mudryk e potrebbero essere proprio i ‘Blues’ ad insidiare l’Arsenal per quella che rischia di essere ‘the next big thing’ del calcio europeo.