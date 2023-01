CM.IT | Milan-Bennacer: arriva la firma

Buone notizie per Stefano Pioli e tutti i tifosi rossoneri: è in arrivo il rinnovo di contratto di una delle pedine più importanti

Il Milan e Ismael Bennacer avanti insieme. Il centrocampista algerino e il club rossonero hanno trovato un accordo per il rinnovo. La firma sul contratto – come appreso da Calciomercato.it – è davvero molto ma molto vicina e si sta lavorando solamente ai dettagli:

l’ex Empoli si appresta a legarsi al Diavolo fino al 30 giugno 2027 a circa 4 milioni di euro, con i bonus. Un trattamento da top player – non si può usufruire del Decreto Crescita -, che ha permesso al Milan di ottenere il sì da Bennacer, che nelle ultime settimane è stato cercato con insistenza da Arsenal, Liverpool e Chelsea. Il conto alla rovescia, d’altronde, era partito lo scorso 21 dicembre quando per la prima volta il nuovo procuratore del centrocampista ha incontrato a Casa Milan Paolo Maldini e Frederic Massara. Un incontro in cui l’entourage dell’algerino aveva confermato il desiderio del suo assistito di rimanere in rossonero. Ora si attendono le firme sui contratti, con molta probabilità già la prossima settimana.

Calciomercato Milan, punto rinnovi: avanti il prossimo

Stefano Pioli e i tifosi del Milan sono dunque pronti ad esultare per un rinnovo, che qualche settimane fa sembrava davvero complicato. Il progetto rossonero può dunque andare avanti, con l’ennesima pedina blindata.

Tra i primi a farlo è stato Theo Hernandez, poi è stata la volta anche di Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Pierre Kalulu. Ora avanti un altro.

La dirigenza rossonera è intenzionata a premere il piede sull’acceleratore anche per Rafael Leao, con un’offerta da più di sette milioni di euro netti a stagione, e per Olivier Giroud. La distanza tra richiesta del francese e offerta del Milan è minima e anche in questo caso, a breve, ogni tassello sarà al suo posto.